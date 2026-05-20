Chhatrapati Sambhajinagar: डिझेलसाठी धावाधाव पाहून पेट्रोलसाठी रांगा ! ग्रामीण भागातील टंचाईचा भार शहरातील पंपांवर पेट्रोल-डिझेल दरात ९५ पैसे वाढीचाही परिणाम

Diesel Shortage Hits Rural Areas Around Chhatrapati Sambhajinagar: डिझेल आणि पेट्रोल दरात ९५ पैशांची वाढ झाल्याने वाहनधारकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून काही पंपांवर डिझेल संपल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागात डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने मंगळवारी (ता. १९) तेथील पंपांवरील डिझेल संपले. ही गर्दी शहराकडे वळली. त्यामुळे इथल्या पंपांवर रांगा लागल्या. ही गर्दी पाहून पेट्रोल संपले की काय या धास्तीने शहरवासीयांनीही पेट्रोल पंप गाठले. या गोंधळामुळे काही पंप थोड्या वेळासाठी, तर काही पंप दिवसभर बंद ठेवण्याची वेळ आली. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ९५ पैशांची वाढ झाल्याने वाहनधारकांनी संताप व्यक्त केला.

