Chhatrapati Sambhajinagar: डिझेलसाठी धावाधाव पाहून पेट्रोलसाठी रांगा ! ग्रामीण भागातील टंचाईचा भार शहरातील पंपांवर पेट्रोल-डिझेल दरात ९५ पैसे वाढीचाही परिणाम

छत्रपती संभाजीनगर: ग्रामीण भागात डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने मंगळवारी (ता. १९) तेथील पंपांवरील डिझेल संपले. ही गर्दी शहराकडे वळली. त्यामुळे इथल्या पंपांवर रांगा लागल्या. ही गर्दी पाहून पेट्रोल संपले की काय या धास्तीने शहरवासीयांनीही पेट्रोल पंप गाठले. या गोंधळामुळे काही पंप थोड्या वेळासाठी, तर काही पंप दिवसभर बंद ठेवण्याची वेळ आली. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ९५ पैशांची वाढ झाल्याने वाहनधारकांनी संताप व्यक्त केला..ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी डिझेल मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या असून त्याचा परिणाम शहरातील पंपांवर दिसून येत आहे. शेतकरी, ट्रॅक्टर चालक, मालवाहतूक व्यावसायिक तसेच खासगी वाहनधारक मोठ्या प्रमाणात शहरातील पंपांकडे वळत असल्याने अनेक ठिकाणी सकाळपासूनच रांगा लागल्याचे दिसून आले. काही पंपांवर दुपारपर्यंत डिझेल संपल्याने ग्राहकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. .Kokan: खरीप हंगामावर एल निनोचं सावट, कृषी विभागाचा इशारा; योग्य वाण निवडा अन् सिंचन योजनेचा लाभ घ्या.Kokan: खरीप हंगामावर एल निनोचं सावट, कृषी विभागाचा इशारा; योग्य वाण निवडा अन् सिंचन योजनेचा लाभ घ्यामग हेच नागरिक शहरातील प्रमुख मार्गांवरील पंपांवर आले. यातून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. काही वाहनचालकांनी डिझेल मिळणार की नाही या भीतीने अतिरिक्त इंधन भरून घेण्यास सुरवात केल्याने परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली. पेट्रोलचा पुरवठा तुलनेने सुरळीत असला तरी डिझेलची मागणी अचानक वाढल्याने वितरणावर ताण आला..नियोजनात अडचणीपेट्रोल पंपचालकांच्या माहितीनुसार, काही दिवसांपासून टँकर उशिरा पोचत असल्याने इंधन साठा नियोजनात अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागातून वाढलेल्या मागणीमुळे उपलब्ध साठा लवकर संपत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही पंपांवर ग्राहकांना डिझेल उपलब्ध नाही असे फलक लावण्याची वेळ आली.."शहरात डिझेल पूर्वी मिळत होते. तेवढेच मिळत आहे. पण ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडून अचानक मागणी अधिक वाढली. त्यामुळे काही पंपांवर डिझेल संपले आहे. काही पंपांवर उपलब्ध असले तरी ते काही वेळातच संपेल. कंपन्यांकडूनही काही पंपांना डिझेल कमी मिळत असल्याचे दिसून आले. पेट्रोल मात्र मुबलक प्रमाणात आहे. त्याची कोणतीच कमतरता नाही."- अखिल अब्बास, पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन."शहरात डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला असला तरी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात टंचाई आहे. कंपनीकडून पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांची मागणी वाढली. दुसरीकडे सोशल मीडियावरील अफवेमुळे नागरिकांकडून अधिकचे डिझेल भरून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे डिझेल कमी पडत आहे."- प्रवीण फुलारे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.