छत्रपती संभाजीनगर

Investment Fraud: परतावा देतो म्हणत सहा कोटींचा गंडा; दोन संशयितांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला

Dubai Investment Scam Rocks Aurangabad: दुबईत जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून ६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. सलमान पठाण यांच्या फिर्यादीवरून दाखल या गुन्ह्यात शेख रियाज आणि सय्यद अनिस रजवी यांना कोर्टाने दिला मोठा धक्का.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : दुबईत गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा देण्याच्या आमिषाने सहा कोटी ९ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आरोपी शेख रियाज गुलाम रब्बानी आणि सय्यद अनिस रजवी यांनी सादर केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.एम. जमादार यांनी नामंजूर केला.

