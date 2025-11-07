Investment Fraud: परतावा देतो म्हणत सहा कोटींचा गंडा; दोन संशयितांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला

छत्रपती संभाजीनगर : दुबईत गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा देण्याच्या आमिषाने सहा कोटी ९ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आरोपी शेख रियाज गुलाम रब्बानी आणि सय्यद अनिस रजवी यांनी सादर केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.एम. जमादार यांनी नामंजूर केला..फसवणुकीच्या प्रकरणात सलमान लियाकतखां पठाण यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, रियाज यांनी त्यांचे सासरे सय्यद अनिस रजवी यांचा दुबई येथे व्यवसाय असून त्या व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवले होते..त्यानुसार फिर्यादीने वेळोवेळी एकूण ५ कोटी ७७ लाख ५७ हजार रुपये गुंतवणुकीसाठी दिले होते. शेख रियाज याने ९ ते १२ टक्के व्याजदराने ठेवीवर व्याज देण्याचे आमिष दाखवले होते. मात्र, दीर्घकाळ लोटूनही परतावा न मिळाल्याने तक्रारदारांनी पैसे मागितले असता, आरोपींनी रक्कम देण्यास नकार दिला..तसेच शेख रियाज यांनी आणखी दोन व्यक्तींनाही अशाच प्रकारे गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून ३५ लाख रुपये घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे एकूण ६ कोटी ९ लाख ५७ हजार १०३ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. शेख रियाज आणि सय्यद अनिस या दोघांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. सुनावणीवेळी सहाय्ययक सरकारी लोकाभियोक्ता ॲड. एन.आर. काहाणे आणि फिर्यादीच्यावतीने ॲड. आनंद देशपांडे यांनी युक्तिवाद करून जामीन अर्जाला विरोध दर्शवला..Wardha Crime: प्रेमसंबंधास नकार, तरुणीचा आवळला गळा तरुणीचा अन्... .सुनावणीनंतर न्यायालयाने दोघा आरोपींचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. प्रकरणात ॲड. आनंद देशपांडे, ॲड. आदेश वटाणे, ॲड. शैलेश आडे यांनी काम पाहिले, तर त्यांना ॲड. बद्रीनाथ काटे, ॲड. सचिन प्रधान, ॲड. स्नेहल लिंगसे, ॲड. प्राची चव्हाण, ॲड. आकांक्षा गिरी आणि शरद शेगावकर यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.