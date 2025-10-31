Fake Call Center: अमेरिकेतून मिळणार फसवणुकीबाबतचा अहवाल; फेक कॉल सेंटर प्रकरण, पोलिसांनी घेतली मेलद्वारे माहिती

छत्रपती संभाजीनगर ः चिकलठाण्यातील फेक कॉल सेंटर प्रकरणात फसवणूक झालेल्या अमेरिकेच्या नागरिकांसंदर्भातील माहिती महाराष्ट्र पोलिसांना मेलद्वारे प्राप्त झाली आहे. याबाबतचा विस्तृत अहवाल अमेरिकेकडून महाराष्ट्र पोलिसांना लवकरच मिळणार आहे..दरम्यान, चिकलठाण्यातील फेक कॉल सेंटर प्रकरणात भारतातील मुख्य संशयित अब्दुल फारुकी मकदुम शाह ऊर्फ फारुकी (रा. ४९, रा. सर्व्हे नं. ९२५६, जिन्सी पोलिस ठाण्याच्या पाठीमागे, खासगेट परिसर) याला शहर पोलिसांनी २९ ऑक्टोबरला गोव्यातील कलंगुट भागातून बेड्या ठोकल्या आहेत. ११६ जणांच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नागरिकांची ऑनलाइन फसवणूक कशा पद्धतीने केली जात होती याचा तपशील आता फारुकीकडून मिळण्याची शक्यता आहे..मुख्य संशयित फारुकी याला न्यायालयात सुनावणीसाठी गुरुवारी (ता.३०) हजर करण्यात आले. तेव्हा तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांनी फसवणूक झालेल्या अमेरिकेतील नागरिकांसंदर्भातील मेलद्वारे माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगितले. लवकरच फसवणूक झालेल्यांचा विस्तृत अहवाल अमेरिकेकडून महाराष्ट्र पोलिसांकडे येणार असल्याचे म्हणणे बागवडे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात मांडले..फारुकी हा साथीदारांच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नागरिकांची फसवणूक करत त्यांना ॲमेझॉन तसेच वालनेटसारखी गिफ्ट कार्ड खरेदी करण्यास भाग पाडत असे, त्यातील कोड मागवून तो रिडीम करून गिफ्ट व्हाऊचरवरील तितक्या किमतीचे डॉलर मग क्रिप्टो करन्सीमध्ये रूपांतरित करायचा, नंतर त्याचे पैसे हवालामार्फत मागवित होता. या पैशांतून कॉल सेंटरचे व्यवस्थापन फारुकी करत असल्याचे तपासादरम्यान समोर आले आहे.. हे प्रश्न अनुत्तरीतचफेक कॉल सेंटरमध्ये अमेरिकेतील नागरिकांचे कॉल कसे येत असत, त्यासाठी कोणती यंत्रणा फारुकीने राबविली होती, त्याच्याकडे किती सायबर तज्ज्ञ होते, ते कुठले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग झाल्याने देशाच्या सुरक्षिततेला काही धोका आहे काय हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहेत. .हा खर्च भागत कसा होता?फारुकी याने एकनाथ मुळे नावाच्या व्यक्तीची चिकलठाणा एसटीपीआय येथील इमारत भाड्याने घेतली होती. त्यासाठी पाच लाख ५० हजार रुपये प्रति महिना भाडेही ठरले होते. हा भाडेकरारनामा त्याने स्वतःच्या नावे केलेला होता. याशिवाय कॉल सेंटरमधील ११६ जणांच्या राहण्याचा, खाण्याचा, आरोग्यविषयक तसेच कॉल सेंटर येथे आलिशान गाड्यांतून येण्या-जाण्यासाठीचा खर्च करत होता. सर्वांना राहण्यासाठी घेतलेली घरेही फारुकीच्या नावाने भाडेकरारनाम्यावर होती. महत्त्वाचे म्हणजे तो केवळ व्यवस्थापनाचे काम पाहत होता. कॉल सेंटरमधील व्यक्तींच्या संशयास्पद हालचालींवर तो बारीक लक्ष ठेवत असे, त्यासाठी खर्च करण्यास तो मागेपुढे पाहत नव्हता..त्याने यासाठी पार्किंग अकाउंटसही वापरलेले होते. अशी किती खाती होती, त्यात कोण कसे पैसे भरत होते, हवालाचा पैसा घेऊन येणारी आजवर सहभागी असलेली दिल्ली, नेपाळची व्यक्ती समाविष्ट होती काय, याची उत्तरे मात्र पोलिस दलाला अद्यापही मिळालेली नाहीत. पोलिसांनी अमेरिकेतून मेल आल्याचा दावा केला असला तरी हा मेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात एफबीआय यांच्याकडून आला की, सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी अर्थात सीआयए या यंत्रणेकडून आला हे अद्याप समोर आलेले नाही. इतकेच नव्हे तर आरोपीच्या जबाबातून जॉन नावाच्या व्यक्तीचा सहभाग यात समोर आला होता. हा जॉन संशयितांच्या व्हर्चुअल आयडीद्वारेच संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली. मात्र, हा जॉन नक्की कोण आहे याबाबत पोलिसांना अद्याप शोध घेता आलेला नाही..रायपूरहून शहरात आणला सेटअपसंशयित फारुकी याने कॉल सेंटरचे असेच सेटअप इतर राज्यांतही सुरू केले होते. असेच फेक कॉल सेंटर रायपूर (छत्तीसगड) येथे सुरू असताना गस्तीवरील स्थानिक पोलिस या परिसरात गेले होते. तेव्हा छापा पडण्याची शंका आल्याने अवघ्या चार दिवसांतच कॉल सेंटरचा सेटअप फारुकीने छत्रपती संभाजीनगरात हलविला होता, अशी माहिती गीता बागवडे यांनी दिली. मुख्य विशेष म्हणजे शहरातील चिकलठाणा भागात छापा पडल्यानंतर छत्तीसगडची कारही पोलिसांनी जप्त केली आहे. .आजवर हे संशयित अटकेतपोलिसांनी २८ ऑक्टोबर रोजी फेक कॉल सेंटरवर कारवाई करत भावेश प्रकाश चौधरी (३४), भाविक शिवदेव पटेल (२७), सतीश शंकर लाडे (३५), वलय पराग व्यास (३३, सर्व रा. अहमदाबाद, गुजरात), अजय ठाकूर आणि मनवर्धन राठोड या सहा जणांसह सुमारे ११५ जणांना अटक केली होती. न्यायालयाने या सहा संशयितांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली, तर १०९ संशयितांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. दुसऱ्या दिवशीच पोलिसांनी मुख्य संशयित फारुकीला अटक केली. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे करीत आहेत..Nashik Police : राजकीय हस्तक्षेप नको: सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नाशिकची कायदा-सुव्यवस्था कडक करा.फारुकीला ८ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीमुख्य संशयित फारुकी याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही.एच. देशमुख यांनी फारुकीला ८ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान संशयितांतर्फे अॅड. पद्मभूषण परतवाघ हे हजर झाले. त्यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी छापा टाकल्यापासून आजवर एकाही व्यक्तीकडून फसवणूक झाल्याची तक्रार आली नसल्याचा युक्तिवाद केला. याशिवाय लॅपटॉप, वाहनेही पोलिसांनी जप्त केली असली तरी कोणताही तक्रारदार समोर आलेला नाही, त्यामुळे संशयिताची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करावी अशी विनंती ॲड. परतवाघ यांनी न्यायालयात केली. त्यावर तपास अधिकारी गीता बागवडे यांनी यूएसमधून महाराष्ट्र पोलिसांना मेल प्राप्त झाल्याचे निवेदन न्यायालयात केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.