Fake Call Center: अमेरिकेतून मिळणार फसवणुकीबाबतचा अहवाल; फेक कॉल सेंटर प्रकरण, पोलिसांनी घेतली मेलद्वारे माहिती

Cyber Fraud: चिकलठाण्यातील फेक कॉल सेंटर प्रकरणात फसवणूक झालेल्या अमेरिकेच्या नागरिकांसंदर्भातील माहिती महाराष्ट्र पोलिसांना मेलद्वारे प्राप्त झाली आहे. याबाबतचा विस्तृत अहवाल अमेरिकेकडून महाराष्ट्र पोलिसांना लवकरच मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
