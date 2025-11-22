छत्रपती संभाजीनगर

Fake Disability Certificates: खोट्या दिव्यांगांचा अहवाल देताना लकवा; कारवाई अडली, राज्यातील जिल्हा परिषदांना आता तिसऱ्यांदा पत्र

Disability Rights: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर सरकारी नोकरी मिळाल्याचा संशय; २४१ कर्मचार्‍यांची चौकशी सुरू. खोट्या प्रमाणपत्रांवर कारवाई, खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांचे हक्क सुरक्षित.
छत्रपती संभाजीनगर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राआधारे काहींनी राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये सरकारी नोकरी मिळाविल्याचा संशय आहे. त्या आधारे सरकारने २४१ संशयित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली. याबाबत दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदांचा संबंधित विभागांकडून अहवाल मागितला. पण, दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अहवाल आला नाही. आता तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र देण्यात आले आहे.

