Fake Disability Certificates: खोट्या दिव्यांगांचा अहवाल देताना लकवा; कारवाई अडली, राज्यातील जिल्हा परिषदांना आता तिसऱ्यांदा पत्र

छत्रपती संभाजीनगर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राआधारे काहींनी राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये सरकारी नोकरी मिळाविल्याचा संशय आहे. त्या आधारे सरकारने २४१ संशयित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली. याबाबत दिव्यांग कल्याण विभागाने जिल्हा परिषदांचा संबंधित विभागांकडून अहवाल मागितला. पण, दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अहवाल आला नाही. आता तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र देण्यात आले आहे..जिल्हा परिषदेच्या पंचायत, आरोग्य, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि शालेय शिक्षण विभागांसह अनेक विभागांना प्रमाणपत्रांची तत्काळ पडताळणी करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिले. पण, याबाबत यापूर्वी दोन पत्र देऊनही संबंधितांकडून अद्याप अहवाल दिला गेला नाही. त्यामुळे कारवाई अडली. .दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या प्रकाराकडे शासनाचे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून अवर सचिव सुप्रिया घोटाळे यांनी चौकशी लांबवली जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे अपरिहार्य असेल, असे नमूद केले. कारवाई झाल्यास खोट्या प्रमाणपत्रधारकांना नोकरी गमवावी लागू शकते. खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा टप्पा निर्णायक ठरणार आहे..आतापर्यंत काय झाले?दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने ९ सप्टेंबरला राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. त्या आधारे दिव्यांग कल्याण विभागाचे कार्यसन अधिकारी यांनी १० ऑक्टोबरला पत्र देऊन जिल्हा परिषदांकडून माहिती अहवाल मागितला. तो मिळाला नाही. त्यानंतर ६ नोव्हेंबरला ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाला स्मरणपत्र दिले. तरीही हा अहवाल मिळाला नाही. आता पुन्हा तिसऱ्यांदा १९ नोव्हेंबरला पत्र देऊन स्मरण देण्यात आले. यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले..पत्रात काय म्हटलेजिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या स्मरणपत्रात म्हटले, ‘संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रे, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र यांची कठोर पडताळणी करावी. प्रमाणपत्र अवैध, खोटे आढळल्यास अथवा संबंधित व्यक्तीचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अंतर्गत तत्काळ कारवाई करावी. प्रमाणपत्रांची छाननी करून संशयित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल ३० नोव्हेंबरपर्यंत दिव्यांग कल्याण विभागाकडे पाठवावा..Company Faced Major Fine : नोकरीवरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यानं टाकला असा डाव, की कंपनीलाच बसला मोठा दणका ; 'मोबाइल' ठरला कारण!.संबंधित विभागाने आता तरी अहवाल द्यावा. तो वस्तुनिष्ठ असावा. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल. खोट्या प्रमाणपत्रधारकांवर ठोस कारवाई करावी.— दिगंबर घाडगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.