Video : छ.संभाजीनगर हादरलं! गतीमंद विद्यार्थ्यांना हातपाय बांधून शाळेत बेदम मारहाण, चिमुकल्यांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारा येईल

Chhatrapati Sambhajinagar Mandki Crime Video : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मांडकी गावात एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. चैतन्य कानिफनाथ निवासी मतिमंद विद्यालयात लहानग्या मतिमंद मुलांना बेदम मारहाण केल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. व्हायरल व्हिडीओ आणि सीसीटीव्ही फुटेजमुळे हे अमानवी कृत्य जगासमोर आले असून गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. या निष्पाप चिमुकल्यांना वेदना सांगता येत नाहीत, पण त्यांच्या डोळ्यातील भीती आणि शरीरावरील जखमा सगळं सांगून जातात.या प्रकरणाची सुरुवात एका व्हायरल व्हिडीओने झाली. व्हिडीओत दिसतंय की, एका गतिमंद मुलाचे हात पाठीमागे बांधलेले आहेत आणि शिपाई दीपक इंगळे त्याला लाथ मारत, हाताने मारत आहे. मुलगा ओरडतोय, पण त्याची भाषा कुणाला समजत नाही. हे पाहून अंगावर काटा उभा राहतो. फक्त हाच प्रकार नव्हे, तर विद्यालयातील केअरटेकर प्रदीप देहाडे यानेही मुलांच्या छातीवर पाय ठेवून त्यांना मारहाण केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसतंय. हे फुटेज पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. इतर मुलांनाही असेच अत्याचार सहन करावे लागत असल्याचे आरोप होत आहेत..MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच.विद्यालय प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हे प्रकार कित्येक दिवस चालू होते, पण संस्थाचालकांना याची कल्पना नव्हती का? सर्वप्रथम तक्रार करणारे प्रतिम घंगाळे यांनी हा व्हिडीओ दिव्यांग आयुक्तांना पाठवला. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला चौकशीचे आदेश दिले गेले. मात्र कुणकुण लागताच संस्थाचालकांनी ३० सप्टेंबरला चिखलठाणा पोलीस ठाण्यात स्वतःहून तक्रार दाखल केली. मग प्रश्न पडतो एवढे दिवस ते काय करत होते? ही मारहाण फक्त शारीरिक नव्हे, तर मानसिक छळ आहे. मतिमंद मुले स्वतःची बाजू मांडू शकत नाहीत, त्यामुळे असे अत्याचार लपवणे सोपे जाते..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.गावकरी आणि समाजसेवकांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. "ही मुले आमची जबाबदारी आहेत, त्यांच्यावर हात उचलणाऱ्यांना सोडू नका!" अशी भावना व्यक्त होतेय. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून सीसीटीव्ही आणि व्हिडीओ पुरावे महत्त्वाचे ठरतील. दिव्यांग आयुक्तांच्या चौकशीत खरे तर उघड होईल. मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी विद्यालयांमध्ये कडक निरीक्षण आणि सीसीटीव्ही अनिवार्य करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.