छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तुफान राडा, उमेदवारीवरून कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी; नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये निवडणूक जाहीर झाली आहे. यात छत्रपती संभाजनगरचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या निवडणुकीसाठी एमआयएमनेदेखील उमेदवार जाहीर केले आहेत. मात्र, त्यानंतर आता पक्षातील अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. उमेदवारीवरून पक्षातील कार्यकर्त्यांचे दोन गट आमनेसामने आले आहेत. यावेळी त्याच्या शाब्दिक वाद आणि हाणामारी झाली. .मिळालेल्या माहिती नुसार, शहरातील प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये एमआयएम पक्षाकडून मोहंमद इसरार यांची उमेदवारी जाहीर झाली. त्यानंतर त्यांनी रॅली काढत आनंद साजरा केला. त्यावेळी प्रभागातून इच्छुक असलेल्या हाजी इसाक यांच्या समर्थकांनी ही रॅली अडवली. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला..Chhatrapati Sambhajinagar Accident : पेंटरचा अपघातात मृत्यू, पोलिसांकडून अंत्यसंस्कार.मोहंमद इसरार यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर हाजी इसाक यांचे समर्थक संतप्त झाले. रॅली किराडपुरा भागात पोहोचताच हाजी इसाक यांच्या समर्थकांनी रॅली अडवली. या वेळी दोन्ही गटात शाब्दिक चकमक झाली, ज्याचे रूपांतर पुढे किरकोळ हाणामारीत झाले. संतप्त कार्यकर्त्यांनी रॅलीवर हल्ला करत मोहंमद इसरार यांच्या समर्थकांना मारहाण व शिवीगाळ केली. या गोंधळामुळे रॅली अर्ध्यावरच बंद करावी लागली..Chhatrapati Sambhajinagar News : ऋषीकेश जाधवची ‘एनडीए’मध्ये भरारी; एकुलता असूनही कुटुंबाचा पाठिंबा.दरम्यान, या घटनेनंतर परिसरात चांगलाच तणाव निर्माण झाला. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी दाखल होत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही कार्यकर्त्यांना ताब्यातही घेण्यात आलं. यावेळी शहरातील राजकीय वातावरणही तापलं. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.