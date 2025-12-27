छत्रपती संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तुफान राडा, उमेदवारीवरून कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी; नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Chhatrapati Sambhajinagar MIM Clash Over Candidature : मनपा निवडणुकीसाठी एमआयएमनेदेखील उमेदवार जाहीर केल्यानंतर पक्षातील अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली आहे. त्यामुळे शहरात तणावाचं वातावरण आहे.
राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये निवडणूक जाहीर झाली आहे. यात छत्रपती संभाजनगरचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या निवडणुकीसाठी एमआयएमनेदेखील उमेदवार जाहीर केले आहेत. मात्र, त्यानंतर आता पक्षातील अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. उमेदवारीवरून पक्षातील कार्यकर्त्यांचे दोन गट आमनेसामने आले आहेत. यावेळी त्याच्या शाब्दिक वाद आणि हाणामारी झाली.

