छत्रपती संभाजीनगर

Sanjay Shirsat : निवडणुकीपूर्वीच महापौरपदाचे बाशिंग! पालकमंत्री शिरसाट यांच्या पुत्राला शुभेच्छा देणारे शहरात झळकले होर्डिंग्ज

Political Heat Rises Ahead of Aurangabad Municipal Elections : जिल्ह्यातील राजकारणाची सूत्रे सध्या पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हाती आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar Politics

esakal

योगेश पायघन
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीचे वेध लागल्याने राजकारण (Chhatrapati Sambhajinagar Politics) तापायला सुरवात झाली. त्यातच पालकमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या पुत्राचे भावी महापौर म्हणून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्ज समर्थकांनी लावले. त्यामुळे दावेदार आणि इच्छुकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

Municipal Corporation
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
shivsena
Chhatrapati Sambhajinagar

