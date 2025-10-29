Sanjay Shirsat : निवडणुकीपूर्वीच महापौरपदाचे बाशिंग! पालकमंत्री शिरसाट यांच्या पुत्राला शुभेच्छा देणारे शहरात झळकले होर्डिंग्ज

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीचे वेध लागल्याने राजकारण (Chhatrapati Sambhajinagar Politics) तापायला सुरवात झाली. त्यातच पालकमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या पुत्राचे भावी महापौर म्हणून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्ज समर्थकांनी लावले. त्यामुळे दावेदार आणि इच्छुकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. .माजी महापौर विकास जैन, नंदकुमार घोडेले, त्र्यंबक तुपे, गजानन बारवाल, अनिता घोडेले, कला ओझा आदींसह एकूण सात माजी महापौर तसेच माजी उपमहापौर आणि जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ आदींसह महापालिकेच्या राजकारणातील दिग्गज एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. अनेक इच्छुकांचे इनकमिंग शिवसेनेकडे वाढले आहे..Bihar Election : बिहार निवडणुकीच्या प्रचारातून राहुल गांधी गायब! काँग्रेसची वेगळी रणनीती चर्चेत, भाजप संधीचा घेणार फायदा?.जिल्ह्यातील राजकारणाची सूत्रे सध्या पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हाती आहेत. तर नव्याने शिवसेनेत दाखल झालेल्या माजी आमदारांसह माजी महापौरांना जबाबदाऱ्यांचे वाटप झाले आहे. दरम्यान, शिवसेनेकडून महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या महिन्यात दोन मेळावे घेतले. त्यात सर्वच नेत्यांनी ‘ही तर कार्यकर्त्यांची निवडणूक’ असल्याचा दावा केला होता..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी व्हावी यासाठी पक्षपातळीवर व्यूहरचना सुरू आहे. त्यात पदवीधर निवडणुकीतही नोंदणीत शिवसेनेने पहिल्यांदा सक्रिय कार्यक्रम राबवण्याचे ठरवले. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भावी महापौर म्हणून ठळक उल्लेख करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे बॅनर चर्चेचा विषय ठरला आहे..होर्डिंग्जवर शुभेच्छुक म्हणून पालकमंत्री संजय शिरसाट विचारमंच असा उल्लेख आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीतील शिवसेना पक्षातील प्रबळ दावेदार आणि इच्छुकांत अस्वस्थता पसरली आहे. यावर शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी बोलण्याचे टाळले तर सिद्धांत शिरसाट यांनी यांनी ‘मला काय माहीत?’ असे म्हणत होर्डिंगबद्दल कल्पना नसल्याचे सांगत प्रतिक्रिया देणे टाळले..नेता मोठा व्हावा ही कार्यकर्त्यांची भावना असते. कार्यकर्ते उत्साही असतात, त्यांच्या भावना ते व्यक्त करतात. म्हणजे त्यात त्या नेत्याचा तो दावा आहे, असे होत नाही. कार्यकर्त्यांनी बॅनरच्या माध्यमातून इच्छा व्यक्त करणे, शुभेच्छा देणे यात गैर काही नाही. कोणतेही निर्णय शेवटी वरिष्ठ घेत असतात.-नंदकुमार घोडेले, माजी महापौरअजून आरक्षण काय ते माहीत नाही. निवडणुका झाल्यावर शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते कोण महापौर होईल तो निर्णय घेतील. तो निर्णय सर्वांना मान्य असेल. कार्यकर्ते आपल्या नेत्याचे होर्डिंग लावत असतात.-त्र्यंबक तुपे, माजी महापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.