Chhatrapati Sambhajinagar : पाच महिन्याच्या गर्भवतीनं जीवन संपवलं; शेवटच्या पत्रात धक्कादायक खुलासा, नेमकं काय लिहिलं?

पतीनं दुसरं लग्न केलं म्हणून गरोदर पत्नीनं स्वत:चं आयुष्य संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या हर्सूल परिसरात ही घटना घडली आहे. आयशा अरबाज शेख असं मृत महिलेचं नाव आहे. याप्रकरणी आरोपी पती आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. या घटनेनंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .साम टीव्हीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, काही वर्षांपूर्वी मृत महिलेचं अरबाज सलीम शेख नावाच्या व्यक्ती लग्न झालं होतं. मात्र, हुंड्यासाठी तो सातत्याने तिचा छळ करत होता. यादरम्यान, ती पाच महिन्यांची गर्भवती राहिली. पण तरीही तिचा छळ सुरुच होता. अशातच आपल्या पतीने दुसरं लग्न केल्याचं तिला समजलं. त्यामुळे तिला चांगलाच धक्का बसला..ichalkaranji Crime : शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने ओढणीने गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा.याच नैराश्यातून तिने गळफास घेऊन स्वत:चं आयुष्य संपवलं. त्यापूर्वी नोट लिहून तिने तिचे दुःखही मांडले आहे. "मी खूप त्रासले आहे. अरबाज आणि त्याच्या घरचे मला खूप त्रास देत आहेत. मी पण एक माणूस आहे. माझंही एक जीवन आहे. माझ्याही इच्छा आहेत. पण आता माझा नवरा माझ्या आयुष्यात नाही. आता फक्त मुलंच माझ्या आयुष्यात आहेत. त्यांनाच मला बघायचं आहे. आय हेट माय लाईफ. आता माझ्या हृदयात कुणीही नाहीये ना कुणाच्या हृदयात मी." असं तिने या नोटमध्ये लिहिलं..तसेच "जर कुणाला मला मनात ठेवायचं असेल तर मनापासून ठेवा, केवळ मन राखण्यासाठी कुणाला हृदयात ठेवू नका. मी लग्न करून फसली आहे. मी लग्न का केलं? माझी चांगली आनंदी लाईफ होती. पण आता बघा... मला त्याच्यात काहीच इंटरेस्ट राहिलेला नाही, कारण माझा नवरा माझ्यावर प्रेम करत नाही. आता मी केवळ माझ्या मुलांसाठी जगत आहे. असं नाही की मी प्रेम नाही केलं, खूप जास्त केलं, पण त्याबदल्यात मला फक्त दु:ख मिळालं. मी कुणाला काही बोलूही शकत नाही. आता माझा विश्वास तुटला आहे. तो सारखा सोनी सोनी सोनी करत राहतो. पण सोनीचं नाव ऐकून माझं डोकं खराब होतं. जाऊ द्या आता काय बोलायचं", असंही तिने नोटमध्ये सांगितलं..Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, याप्रकरणी आता हर्सूल पोलीस ठाण्यात पती व सासरच्या मंडळींविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पती अरबाज सलीम शेख, सासू सायरा सलीम शेख आणि अलीम सलीम शेख अशी आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू केला असल्याचं हर्सूल पोलिसांनी सांगितलं.