छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : जामिनावर सुटलेल्या किंगला पोलिसांची किक! ; १३ जणांवर गुन्हा, रामलीला मैदानाबाहेर फटाके फोडून रील बनवणे भोवले

Sachin Kusalakar Booked Over Public Road Celebration : जामिनावर सुटल्यानंतर रामलीला मैदानाबाहेर फटाके फोडून शक्तिप्रदर्शन केल्याप्रकरणी सचिन अण्णा कुसाळकरसह १३ जणांविरुद्ध सिडको पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Chhatrapati Sambhajinagar Crime

Chhatrapati Sambhajinagar Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : न्यायालयाकडून जामीन मिळताच फटाक्यांची आतषबाजी... चार गाड्यांचा ताफा... कारच्या सनरूफमधून आरोपी बाहेर येत शक्तिप्रदर्शन आणि काही तासांतच या जल्लोषाची ‘किंग इज बॅक’ म्हणत सोशल मीडियावर झळकलेली रील जामिनावर सुटलेल्या सराईत गुन्हेगारासह एका टोळक्याला चांगलीच महागात पडली आहे. याप्रकरणी सिडको पोलिसांनी सराईत आरोपी सचिन अण्णा कुसाळकर याच्यासह १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस अंमलदार अमोल अंभोरे (वय ३४) यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून सचिनसह किशोर किसन क्षत्रिय, चेतन जालिंदर गुंजाळ, सचिन काळे, अनिल केदार, अमोल धनवट, भरत गायके, गंगा निकम, गणेश काळे, दिनेश धायडे, जगदीश खरातकर आणि त्यांचे इतर दोन ते तीन साथीदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime
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सिडको पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका अपहरणाच्या गुन्ह्यात सचिन कुसाळकर हा तीन महिन्यांपासून कारागृहात होता. न्यायालयाकडून त्याला नुकताच अटी-शर्तींवर जामीन मंजूर करण्यात आला. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर १९ सप्टेंबर रोजी दुपारी एन-७ सिडको भागातील रामलीला मैदानासमोरील मुख्य रस्त्यावर त्याच्या साथीदारांनी बेकायदेशीर जमाव जमवून त्याचा जाहीर सत्कार केला.

भररस्त्यात फटाके फोडले, सनरूफ कारमधून बाहेर येऊन कुसाळकर याचे शक्तिप्रदर्शन करत चित्रीकरण करण्यात आले. हा व्हिडिओ चेतन जालिंदर गुंजाळ याने सोशल मीडियावर ‘किंग इज बॅक @ सचिन कुसाळकर’ असे शीर्षक देऊन पोस्ट केला. याची पोलिसांनी तत्काळ दखल घेतली. तपास पोलिस उपनिरीक्षक अनिल नाणेकर करत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime
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चार वाहनांतून रस्त्यावर धुडगूस

शक्तिप्रदर्शनासाठी टोळक्याने सार्वजनिक रस्त्यावर वाहने बेदरकारपणे चालवली. यामध्ये काळ्या रंगाची कार (एमएच-२६-, बीसी-५६८६), नंबर नसलेली लाल रंगाची कार, काळ्या रंगाची कार (एमएच-५७-२४२२) आणि लाल रंगाची मोपेड (एमएच-२०, एचई-८६०९) या वाहनांचा वापर करण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. सचिन कुसाळकर हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. तसेच त्याचा साथीदार किशोर क्षत्रिय याच्यावरही एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात मारहाणीचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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