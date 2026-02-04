प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! ‘छत्रपती संभाजीनगर-गुंटूर एक्सप्रेस’ रेल्वे ६५ दिवस रद्द; नगरसोल एक्स्प्रेस विलंबाने धावणार..

छत्रपती संभाजीनगर : रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ते जालना दरम्यान तांत्रिक कामे हाती घेतली आहेत. दरम्यान ‘बीसीएम’ मशीनद्वारे डीप स्क्रीनिंगसाठी रोलिंग ब्लॉक घेण्यात आला आहे. या कामामुळे पुढील ६५ दिवस ‘छत्रपती संभाजीनगर-गुंटूर एक्सप्रेस’ अंशत: रद्द राहणार असून, काही गाड्या विलंबाने धावणार आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, दर आठवड्यातून चार दिवस (मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शनिवार) ३ तासांचा ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे खालीलप्रमाणे परिणाम होतील : गाडी (क्र. १७२५४, छत्रपती संभाजीनगर - गुंटूर एक्सप्रेस) : ही गाडी ४ फेब्रुवारी ते २७ मे या कालावधीत ६५ दिवस छत्रपती संभाजीनगर ते जालना दरम्यान रद्द राहील. ही गाडी छत्रपती संभाजीनगर ऐवजी जालना येथून सुटेल..गाडी (क्र. १७२५३, गुंटूर ते छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेस) : ही गाडी ३ फेब्रुवारी ते २६ मे दरम्यान ६५ दिवस जालना ते छत्रपती संभाजीनगर या दरम्यान रद्द राहील. ही गाडी छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत न येता जालना येथेच आपली यात्रा समाप्त करेल. .नगरसोल एक्स्प्रेसच्या वेळेत बदल (९० दिवस) ब्लॉकच्या कामामुळे काचीगुडा- नगरसोल एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकावरही परिणाम झाला असून, प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागेल. गाडी (क्र. १७६६१, काचीगुडा- नगरसोल) : ४ फेब्रुवारी ते २७ मे दरम्यान ही गाडी सेलू ते जालना दरम्यान ९० मिनिटे (दीड तास) उशिराने धावेल. गाडी (क्र. १७६८७, काचीगुडा-नगरसोल) : याच कालावधीत ही गाडी छत्रपती संभाजीनगर ते जालना दरम्यान २० मिनिटे उशिराने धावेल..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.महत्त्वाच्या तारखा आणि वेळापत्रकहा ब्लॉक फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू होऊन मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने फेब्रुवारीतील ४, ५, ७ तारखांपासून ते मे महिन्यातील २६ व २७ तारखेपर्यंतच्या विशिष्ट दिवसांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.