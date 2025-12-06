छत्रपती संभाजीनगर

Fake IAS Kalpana Bhagwat Case: पैशापोटी अशरफशी जवळीक; कल्पनाला आज न्यायालयात करणार हजर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: कल्पना भागवत प्रकरणात प्रियकर अशरफ खिल आणि बनावट ओएसडी डिम्पी हरजाईला अटक; संभाजीनगर पोलिसांकडून सखोल तपास. या गुन्ह्यात फेक ओएसडी, अशरफ खिल संबंध आणि क्लिष्ट प्रकरणातून पैसे उकळण्याच्या सूत्रांची चौकशी सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : जेवढे क्लिष्ट प्रकरण आपण हाताळू तेवढे अधिक पैसे मिळतील या उद्देशातून कल्पना भागवतने प्रियकर अशरफशी जवळीक वाढवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, कल्पनाची पोलिस कोठडी संपत असल्याने तिला शनिवारी (ता. सहा) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

