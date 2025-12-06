Fake IAS Kalpana Bhagwat Case: पैशापोटी अशरफशी जवळीक; कल्पनाला आज न्यायालयात करणार हजर

छत्रपती संभाजीनगर : जेवढे क्लिष्ट प्रकरण आपण हाताळू तेवढे अधिक पैसे मिळतील या उद्देशातून कल्पना भागवतने प्रियकर अशरफशी जवळीक वाढवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, कल्पनाची पोलिस कोठडी संपत असल्याने तिला शनिवारी (ता. सहा) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..तिच्याविरुद्ध २२ नोव्हेंबरला सिडको ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. तेव्हापासून कल्पना पोलिस कोठडीत आहे. या कोठडीदरम्यान तिची शहर पोलिस, एटीएस, आयबी अशा सुरक्षा यंत्रणांनी चौकशी केली..यात तिचा प्रियकर अशरफ खिल हा अफगाणी, त्याचा भाऊ पाकिस्तानी असे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले. त्यात तिच्या मोबाइलमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा ओएसडी नावाने नंबर सापडला..परंतु, तोही बनावट निघाला. यानंतर पोलिसांनी तिचा प्रियकर मोहंमद अशरफ खिल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा तोतया ओएसडी डिम्पी देवेंद्रकुमार हरजाई या दोघांना दिल्लीतून अटक केली. त्यांच्यासह कल्पनाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली. तब्बल १३ दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मुदत शनिवारी संपत असल्याने, तिला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar News : बोगस आयएएस महिलेचा पेशावर लष्करापर्यंत संपर्क; अफगाण दूतावासासह सापडले ११ आंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर.तोतयागिरीचाच उद्देशबोगस आयएएस कल्पना मागील सहा महिन्यांपासून हॉटेलात राहत होती. तिचे राहणीमान अगदी लॅव्हिश होते. हा सर्व प्रकार पाहता मागील तेरा दिवसांत हा सगळा खटाटोप तिने केवळ तोतयेगिरीच्या उद्देशानेच केल्याचे समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.