Chatrapati Sambhaji Nagar: गॅस तुटवडीवर उपाय; ग्रामीण शिधापत्रिकांवर केरोसिन वितरणाचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर: व्यावसायिक, घरगुती गॅसचा तुटवडा भासत असल्याने राज्यभरात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर आता केंद्र आणि राज्य सरकारने तोडगा काढला. ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर 'केरोसिन' देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .यासंदर्भात राज्य सरकारने सोमवारी (ता. १६) व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यभरातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून त्या त्या जिल्ह्यांतील शिधापत्रिका धारकांची संख्या, कुठे किती कोटा देता येईल, प्रति माणसी की शिधापत्रिका धारकांना केरोसिन द्यायचे तसेच यंत्रणा, मशिनरी उभारणे यासंदर्भात माहिती घेतली..मुंबई येथील नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे यांची राज्य सरकारने स्टेट नोडल ऑफिसर (एलपीजी गॅस, केरोसिन) म्हणून नियुक्ती केली आहे. डांगे यांनी राज्यभरातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत अभिप्राय मागविले. केंद्र शासनाने गॅस तुटवड्यावर निर्णय घेत केरोसिन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रासाठी तीन हजार ७४४ 'केएल'चा कोटा रिलीज केला आहे. सरकाकडून साधारण १२-१३ वर्षांपूर्वी केरोसिन बंद करण्यात आले आहे. .राज्यातील घाऊक, अर्धघाऊक, किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांचे परवाने आहेत, परंतु त्यावेळी केरोसिनचे टॅंकर्स आता पाण्यासाठी वापरले जात आहेत. इतर मशिनरी, ग्राऊंड लेव्हलला सध्या काय परिस्थिती आहे, आता पुन्हा सुरू करण्यासाठी वितरण व्यवस्था कशी ठेवायची, यंत्रणा उभी करण्यासाठी काय करावे लागेल या प्रश्नावर बैठकीत चर्चा झाली. ."राज्यभरातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची बैठक घेतली. त्यांच्याकडून अभिप्रायही मागितले. प्राथमिक टप्प्यात ग्रामीण भागात 'पीएचएस' आणि अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना केरोसिन देण्यासंदर्भात विचाराधीन आहे. महाराष्ट्रासाठी ३७४४ केएलचा कोटा रिलीज केला आहे. गोंदिया ते सिंधुदुर्गपर्यंत त्या त्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांकडून त्या त्या भागातील अडचणी जाणून घेतल्या."- चंद्रकांत डांगे, स्टेट नोडल ऑफिसर, एलपीजी-गॅस केरोसिन.