छत्रपती संभाजीनगर

Chatrapati Sambhaji Nagar: गॅस तुटवडीवर उपाय; ग्रामीण शिधापत्रिकांवर केरोसिन वितरणाचा निर्णय

Kerosen to Rural Shidha Patrika Holders Amid Gas Shortage: राज्यातील ग्रामीण भागातील शिधापत्रिका धारकांना LPG गॅस तुटवडीच्या पार्श्वभूमीवर केरोसिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टेट नोडल ऑफिसर चंद्रकांत डांगे यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून शिधापत्रिका धारकांची संख्या, कोटा व वितरण यंत्रणा याबाबत माहिती घेतली. प्राथमिक टप्प्यात पीएचएस आणि अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना केरोसिन पुरवठा केला जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: व्यावसायिक, घरगुती गॅसचा तुटवडा भासत असल्याने राज्यभरात उद्‍भ‍वलेल्या परिस्थितीवर आता केंद्र आणि राज्य सरकारने तोडगा काढला. ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर ‘केरोसिन’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

