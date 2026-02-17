Beed News: उघड्या रोहित्राने घेतला मुलाचा बळी; बीडमध्ये संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, नेमकं काय घडलं!

बीड : शहरातील बालेपीर भागात उघड्या विद्युत रोहित्राचा धक्का बसून पंधरा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.१५) रात्री घडली. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी महावितरणच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत जिल्हा रुग्णालयासमोर सोमवारी (ता. १६) ठिय्या मांडला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.शेख आवेज शेख परवेज (वय १५, रा. गोरे वस्ती, बालेपीर) असे मृत मुलाचे नाव आहे. काल सायंकाळी तो उघड्या रोहित्राजवळून जात असताना त्याला विजेचा धक्का बसला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. आज सकाळी दहापर्यंत गुन्हा दाखल न झाल्याने नातेवाईक, नागरिकांनी सकाळी अकरापासून जिल्हा रुग्णालयासमोर रास्ता रोको सुरू केले. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आंदोलनस्थळी संबंधित कुटुंबीयांची विचारपूस केली. आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून आंदोलकांची बाजू मांडली. योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..रुग्णवाहिकेला तत्काळ मार्ग रास्ता रोको सुरू असतानाच एक रुग्णवाहिका आल्याने आंदोलनकर्त्यांनी तत्काळ मार्ग मोकळा करून दिला. आपत्कालीन सेवेचा मान राखत मानवतेचा आदर्श दाखविल्याची चर्चा झाली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...उघड्या रोहित्रांचा प्रश्न ऐरणीवरशहरातील अनेक भागांमध्ये महावितरण कंपनीची रोहित्रे उघडी असल्याची तक्रार नागरिकांनी वारंवार केली आहे. मात्र, दुर्लक्षामुळे एका निष्पाप बालकाचा बळी गेल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. नातेवाइकांनी महावितरणच्या संबंधितांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. चौकशीअंती गुन्हा दाखल केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर बसलेल्या लोकांना ‘उठा, नाहीतर सर्वांवर गुन्हे दाखल करू’ अशी भाषा विभागीय पोलिस अधिकारी पूजा पवार यांनी वापरणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.