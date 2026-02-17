छत्रपती संभाजीनगर

Beed News: उघड्या रोहित्राने घेतला मुलाचा बळी; बीडमध्ये संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, नेमकं काय घडलं!

FIR Demand After transformer Accident in Beed: उघड्या रोहित्रामुळे मुलाचा मृत्यू; बीडमध्ये संतप्त नागरिकांचा आंदोलन
Angry residents block a road in Beed demanding action after a child’s death due to an exposed transformer.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : शहरातील बालेपीर भागात उघड्या विद्युत रोहित्राचा धक्का बसून पंधरा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.१५) रात्री घडली. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी महावितरणच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत जिल्हा रुग्णालयासमोर सोमवारी (ता. १६) ठिय्या मांडला.

Beed
farmer protest
Transformer
district
accident death
overhead wire electrocution

