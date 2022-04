गवंडी कामाला जाताना कामगाराच्या दुचाकीला क्रेनची धडक, एक ठार अन् दोघे गंभीर

आडुळ (जि.औरंगाबाद ) : औरंगाबाद येथे दुचाकीने गवंडी कामासाठी जात असतांना बीड बाह्यवळण रस्त्यावरील सहारा सिटीसमोर क्रेन व दुचाकीच्या अपघातात (Accident) एक जण जागीच ठार, तर दोन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता.१७) रोजी सकाळी घडली. मात्र चिकलठाणा, एमआयडीसी व मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या वादामुळे सदरील मृत कामगाराचे आज सोमवारी (ता.१८) शवविच्छेदन करण्यात आले. वैजीनाथ तातेराव नागरे असे मृत गवंडी कामगाराचे नाव आहे. वैजीनाथ तातेराव नागरे (वय ३०), शिवाजी तातेराव नागरे (वय ३७ ) हे दोन सख्ख्ये भाऊ व नामदेव सुदाम गायकवाड (वय ४३, तिघे रा. काद्राबाद, ता.औरंगाबाद ) हे रविवारी रोजी सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास आपल्या दुचाकीने औरंगाबाद (Aurangabad) येथे गवंडी काम करण्यासाठी जात होते. (Crain Hit Two Wheeler, One Died, Two Serious In Aurangabad)

दुचाकी बाह्यवळण रस्त्यावरील सहारा सिटीजवळ येत क्रेनची त्यांच्या दुचाकीला धडक लागली. यात वैजीनाथ नागरे यांचा जागीच मृत्यू झाला तर त्यांचे मोठे बंधू शिवाजी नागरे व नामदेव गायकवाड हे गंभीर जखमी झाले. अपघात होऊन २४ तास झाले. मात्र पोलीस ठाणे हद्दीच्या वादामुळे सदरील मृत वैजीनाथ नागरे यांचे आज सोमवारी शवविच्छेदन करण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या नातेवाईकांनी दिली.

मृत वैजीनाथ यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुली व एक मुलगा असा परिवार आहे. या अपघाताची नोंद एमआयडीसी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली असुन पुढील तपास एमआयडीसी चिकलठाणा पोलीस करीत आहेत.