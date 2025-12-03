Fake IAS Kalpana Case: म्हणे, ‘मीच उसने दिलेले पैसे परत केले’; बोगस आयएएस कल्पनाचा खात्यातील ३२ लाखांसंबंधी दावा

छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत हिच्या खात्यावर ३२ लाख रुपयांची रक्कम असल्याचे समोर आले. या रकमेबाबत विचारपूस केली असता ही रक्कम आपलीच असल्याचा दावा तिने केला..आपण हे पैसे लोकांना उसने दिले होते. त्यांनी परत केल्याचे कल्पनाने पोलिसांना सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परंतु, उत्पन्नाचा ठोस असा स्रोत नसताना एवढी रक्कम तिच्याकडे कुठून आली, याचे कोडे मात्र अद्याप उलगडलेले नाही..Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत.कल्पनाकडे १९ कोटींचा धनादेश आढळला होता. तो बनावट असल्याचे समोर आले. यानंतर तिच्या खात्यावरील ३२ लाख रकमेच्या तपासाकडे पोलिस वळले. त्यावर ही रक्कम आपलीच आहे. आपणच लोकांना हातउसने पैसे दिले होते. त्यांची गरज झाल्यानंतर त्यांनी ते आपल्याला परत केल्याचा दावा तिने चौकशीत केला. परंतु, उत्पन्नाचा सोर्स नसणाऱ्या कल्पनाकडे लोकांना उसने देण्यासाठी एवढे पैसे आणले कुठून, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..तपासणार घटनाक्रमातील साम्यकल्पनाला अटक केल्यानंतर तिच्या चौकशीतून तिचा अफगाणी प्रियकर अशरफ खील आणि गृहमंत्र्यांचा बोगस ओएसडी म्हणून तिच्या संपर्कात आलेला डिम्पी हरजाई यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांचीही चौकशी केली जात आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तिघांचे सांगितलेले घटनाक्रम जोडले जाऊन काय साम्य आढळते हे पडताळले जात आहे..यांच्याकडून आले पैसेकल्पनाच्या बँक खाते तपासणीत १ जानेवारी ते २१ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत यूपीआय आणि अन्य माध्यमांतून तब्बल ३२ लाख ६८ हजार ८६२ रुपयांची संशयास्पद उलाढाल झाल्याचे आढळले. त्यात अशरफ खील (अफगाणिस्तान) याने २,३१,२०० रुपये, सुंदर हरी ऊर्फ सुरेश जैन याने दीड लाख रुपये, अभिजित क्षीरसागर याने दीड लाख रुपये, दत्तात्रय शेटे ७ लाख ८५ हजार, रमेश मुळे २ लाख २५ हजार ५०० रुपये, सुधाकर जाधव १ लाख १८ हजार रुपये, नागेश अष्टीकर १ लाख ४५ हजार रुपये आणि समाधान बहादुरे याने ९७ हजार ५०० रुपये पाठवल्याचे समोर आले. या सर्वांना पोलिसांनी नोटिसा दिल्या. हे पैसे कुठल्या उद्देशाने दिले याची पडताळणी त्यांच्याकडून केली जात आहे..पुण्यातील भाकरेला नोटीसकल्पनाच्या आर्थिक व्यवहारात पुण्यातील नीलेश भाकरेचे नाव आले. हा भाकरे कोण, तो काय काम करतो, त्याचा कल्पनाशी संबंध कसा आला, तिच्या आर्थिक व्यवहारात त्याचे नाव कसे आले हे अद्याप समोर आलेले नाही. ही कडी उलगडण्यासाठी पोलिसांनी भाकरेला नोटीस दिली..Chhatrapati Sambhajinagar News : बोगस आयएएस महिलेचा पेशावर लष्करापर्यंत संपर्क; अफगाण दूतावासासह सापडले ११ आंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर.तिला हवी लस्सी, आइस्क्रीम, ड्रायफ्रूटबोगस आयएएस म्हणून फिरताना कल्पनाचे खानपानही प्रभावित झाल्याचे दिसते. पोलिस कोठडीतही तिचे खाण्यापिण्याचे नखरे दिसतात. कधी आईला फोन लावून द्या, त्यानंतरच जेवण करेल, असा हट्ट ती धरते. नाही तर लस्सी, आइस्क्रीम आणि ड्रायफ्रूटची मागणी करत असल्याचे समोर आले. पाणीही चार वेळा पाहून पिते. तेसुद्धा बाटलीबंदच असावे, अशी तिची मागणी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.....अन् ती म्हणते ‘तो माझा भाऊ’ कुठल्याही पैशांच्या व्यवहाराबाबत किंवा संपर्क क्रमांकाबाबत तिला विचारले, की ‘तो माझा भाऊ आहे’ असे कल्पना म्हणते. तिच्या या ठरलेल्या उत्तरामुळे पोलिसही चक्रावले आहेत. ती प्रत्येकाला आपला भाऊ का म्हणते, हे कोडे पोलिसांना काही केल्या उकलत नसल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.