Fake IAS Kalpana Case: म्हणे, ‘मीच उसने दिलेले पैसे परत केले’; बोगस आयएएस कल्पनाचा खात्यातील ३२ लाखांसंबंधी दावा

Money Laundering: बोगस आयएएस कल्पना भागवतच्या खात्यात ३२ लाखांची संशयास्पद उलाढाल उघड झाली आहे. उत्पन्नाचा स्रोत नसताना एवढे पैसे कुठून आले, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.तपासात अफगाणी प्रियकर, बोगस ओएसडी आणि इतर व्यक्तींचे व्यवहार समोर येत असून चौकशीचा फोकस आर्थिक व्यवहारांवर आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत हिच्या खात्यावर ३२ लाख रुपयांची रक्कम असल्याचे समोर आले. या रकमेबाबत विचारपूस केली असता ही रक्कम आपलीच असल्याचा दावा तिने केला.

