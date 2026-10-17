मराठवाड्यात FDA ची धडक कारवाई! व्हेज-नॉनव्हेज मिक्स, झुरळांचा सुळसुळाट; डोमिनोज आउटलेटचा परवाना रद्द

महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मराठवाड्यात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' या अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक खाद्य प्रतिष्ठानांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी चार खाद्य प्रतिष्ठानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, त्यामध्ये एका आंतरराष्ट्रीय पिझ्झा चेनच्या दोन आउटलेटचा समावेश आहे. याशिवाय, असुरक्षित असल्याचा संशय असलेले 9 टनांहून अधिक खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. या जप्त मालाची किंमत 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे..परभणीतील पिझ्झा आउटलेटमध्ये गंभीर त्रुटीFDA च्या पथकाने परभणीतील येल्डरकर कॉलनी परिसरात असलेल्या पिझ्झा आउटलेटची तपासणी केली. यावेळी अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे अनेक ठिकाणी उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. शाकाहारी आणि मांसाहारी पिझ्झा एकाच स्क्रीनवर तयार केले जात होते. तसेच, खाद्यपदार्थ बनवण्याच्या टेबलवरही दोन्ही प्रकारच्या पदार्थांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे खाद्यपदार्थांमध्ये परस्पर दूषितीकरण होण्याचा धोका निर्माण झाला होता..Mumbai News: वसईत उघड्या गटाराने घेतला चिमुरड्याचा बळी! दोन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू; परिसरात हळहळ.तपासणीदरम्यान खराब झालेल्या गोठवलेल्या शिमला मिरचीची पाकिटे आणि मुदत संपलेल्या व्हिनेगरच्या बाटल्याही आढळल्या. शीतगृहातील साठवणुकीचे नियम पाळले जात नसल्याचेही समोर आले..स्वच्छतेचा अभाव; ग्राहकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्षया आउटलेटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि तेलाच्या पुनर्वापरासंदर्भातील नोंदी उपलब्ध नव्हत्या. परिसरात उघड्या नाल्या, स्वयंपाकाच्या जागेजवळ उघडे कचरापेट्या, अस्वच्छ वातावरण आणि हात धुण्यासाठी अपुऱ्या सुविधा आढळल्या. कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा साधनांचाही अभाव होता. याशिवाय, खाद्यपदार्थांवरील कॅलरीची माहिती आणि ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी आवश्यक व्यवस्था नसल्याचे आढळले. या गंभीर त्रुटींमुळे संबंधित आउटलेटचा परवाना निलंबित करण्यात आला..जालन्यातील आउटलेटमध्ये नियमपालन केवळ 37 टक्केजालन्यात याच पिझ्झा चेनच्या दुसऱ्या आउटलेटची तपासणी करण्यात आली. या ठिकाणी अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन केवळ 37 टक्के असल्याचे आढळले. शाकाहारी आणि मांसाहारी पिझ्झा एकाच ओव्हनमध्ये आणि एकाच पॅनमध्ये तयार केले जात होते. खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीतील त्रुटी, डिलिव्हरी बॉक्समधील अस्वच्छता, तेलाच्या गुणवत्तेची तपासणी न करणे, कचऱ्याची वेळेवर विल्हेवाट न लावणे आणि स्वयंपाकाच्या जागेत पाणी साचणे, अशा अनेक समस्या समोर आल्या..पालिकेला १,०६२ कोटींचा दणका! अंधेरी भूसंपादन प्रकरणी विकसकाला वाढीव भरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश.या प्रकरणी जालन्यातील आउटलेटचाही परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. FDA च्या या कारवाईमुळे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाची नजर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.