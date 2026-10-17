छत्रपती संभाजीनगर

मराठवाड्यात FDA ची धडक कारवाई! व्हेज-नॉनव्हेज मिक्स, झुरळांचा सुळसुळाट; डोमिनोज आउटलेटचा परवाना रद्द

FDA Action On Dominos: मराठवाड्यात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. यामध्ये अनेक खाद्य प्रतिष्ठानांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
FDA Action On Dominos

FDA Action On Dominos

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मराठवाड्यात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' या अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक खाद्य प्रतिष्ठानांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी चार खाद्य प्रतिष्ठानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, त्यामध्ये एका आंतरराष्ट्रीय पिझ्झा चेनच्या दोन आउटलेटचा समावेश आहे. याशिवाय, असुरक्षित असल्याचा संशय असलेले 9 टनांहून अधिक खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. या जप्त मालाची किंमत 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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