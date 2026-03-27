Chhatrapati Sambhajinagar: आता दुचाकींना दोनशेचेच इंधन; पंपांवर रांगा वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यातील सर्वच पेट्रोल पंपांवर रांगा लागत आहेत. दरम्यान, सर्वांनाच इंधन मिळावे, या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने दुचाकीला २०० रुपये आणि तीनचाकी, चारचाकी आणि इतर वाहनाला दोन हजार रुपयांचे पेट्रोल, डिझेल देण्याचा निर्णय घेतला..शहरात बुधवारी (ता. २५) दुपारी चारपासून पेट्रोल पंपावर रांगा सुरू झाल्या. काही ठिकाणी ही गर्दी पहाटे चारपर्यंत होती. अशीच स्थिती गुरुवारही होती. यामध्ये बहुतांश पेट्रोल पंपावरील स्टॉक संपेपर्यंत ग्राहकांनी अक्षरशः रांगा लावून टाक्या फुल्ल करून घेतल्या. त्यामुळे गुरुवारी (ता. २६) दुपारी दीडदरम्यान जिल्हा प्रशासनाने दुचाकींना २०० रुपये, तर त्यापुढील वाहनांना दोन हजार रुपये इंधन देण्याचा निर्णय घेतला..Chhatrapati Sambhajinagar: इंधनासाठी पंपांवर रुग्णवाहिकाही रांगेत; अत्यावश्यक सेवादाते चिंतेत, प्रशासनाकडून हव्यात उपाययोजना.शहरातील दहा पेट्रोल पंप ड्रायजिल्ह्याची डिझेल साठ्याची पाच हजार २८३ केएल, तर पेट्रोल साठ्याची तीन हजार ९८० केएल इतक्या साठ्याची क्षमता आहे. शहर आणि ग्रामीणमध्ये एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएल या तीन कंपन्यांचे मिळून ४४० पेट्रोल पंप आहेत. त्यापैकी शहरातील दहा पेट्रोल पंपांवरील स्टॉक संपलेल्याने या पंपावर 'नो स्टॉक'चे बोर्ड लागले होते. यामध्ये एचपीसीएलचे सात आणि बीपीसीएलच्या तीन पंपांचा समावेश होता..अत्यावश्यक सेवांसाठी पंचवीस टक्के राखीवशासकीय वाहने, रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्याने इंधन पुरवठा सुरू ठेवण्यात येणार आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर इंधनसाठ्याची माहिती फलकावर दर्शविण्यात येणार असून नागरिकांना खरी परिस्थिती समजून घेता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात येईल. जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही. नागरिकांनी शांतता राखून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.."रोजची वाढती गर्दीमुळे तसेच सर्वांना पेट्रोल मिळावे यासाठी संबंधित आदेश जारी केले. विशेष म्हणजे शहराला इंधन पुरवठा करणाऱ्या बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या तीनही कंपन्यांचीही तीच भूमिका होती. दुचाकीला दोनशे आणि कारला दोन हजार रुपये या प्रमाणात वाटप केल्याने सिस्टीम मार्गी लागेल."- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.