Gangapur Accident : गंगापूर-वैजापूर मार्गावर जीप-दुचाकी अपघातात तीन जणांचा मृत्यू

गंगापूर : भरधाव जीप (स्कॉर्पिओ) व दुचाकीच्या धडकेत दुचाकीवरील दांपत्य व त्यांचा एक वर्षाचा चिमुकला जागीच ठार झाले. गंगापूर-वैजापूर मार्गावरील वरखेड फाट्याजवळ सोमवारी (ता. आठ) सकाळी ही दुर्घटना घडली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सटाणा (ता. वैजापूर) येथून सजन राजू राजपूत (वय २८), पत्नी शीतल सजन राजपूत (२५) व त्यांचा मुलगा कृष्णांश सजन राजपूत (एक) हे दुचाकीने (एमएच-२०, सीक्यू-०७६६) वाळूजला (छत्रपती संभाजीनगर) आपल्या घरी निघाले होते. गंगापूर-वैजापूर मार्गावरील वरखेड फाट्याजवळील नांदूर मधमेश्वर कालव्याजवळ येताच सकाळी आठच्या सुमारास जीपने (एमएच-१९, बीयू-४२१४) त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. .त्यात दुचाकीवरील तिघे दूर फेकले गेले. दुचाकी पंधरा ते वीस फुटांवर जाऊन पडली. त्यात तिघेही जागीच ठार झाले. उत्तरीय तपासणीसाठी तिन्ही मृतदेह गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सटाणा येथे सायंकाळी तिघांच्या पार्थिवावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी ग्रामस्थ, नातेवाईक, मित्रपरिवार हजर होता.तेरा सप्टेंबरला होता त्याचा पहिला वाढदिवससजन राजपूत यांच्या गंगापूर शहरातील नातेवाइकांनी गंगापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकडे धाव घेतली. सजन राजपूत हे वाळूज येथील एका कंपनीत कामाला होते. गणेशोत्सवानिमित्त कंपनीला तीन दिवसांची सुटी असल्यामुळे ते मूळ गावी सटाणा येथे आले होते. सुटी संपल्यानंतर परतत असताना त्यांच्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. त्यांच्या पश्चात आई-वडील, भाऊ, बहीण असा परिवार आहे. दरम्यान, चिमुकला कृष्णांश याचा १३ सप्टेंबरला पहिला वाढदिवस होता..जीपचालकाचे पलायनअपघातानंतर जीप सोडून चालकाने पलायन केले. संबंधित जीप वैजापूर तालुक्यातील असल्याची पोलिसांनी सांगितले. शिल्लेगाव (ता. गंगापूर) पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला. पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस, फौजदार लक्ष्मण भोजने, बिट जमादार विनोदसिंग विदोत, हनुमान सातपुते व रवी दाभाडे यांनी तपास सुरू केला आहे.ज्येष्ठांकडून माणुसकीचे दर्शनवरखेड येथील गाव सोसायटीचे माजी चेअरमन रामनाथ पाटील वाघ (वय ७६) यांना घटनास्थळाजवळ शीतल राजपूतचे सोन्याचे मंगळसूत्र सापडले. गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आलेल्या राजपूत यांच्या नातेवाइकाकडे त्यांनी ते सुपूर्द केले..