Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस एजन्सीचे बुकिंग अधिकार बंद; काळाबाजार रोखण्यासाठी आता कंपनी पोर्टलवरच नोंदणी

छत्रपती संभाजीनगर: गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांनी बुकिंग प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता गॅस एजन्सीचे बुकिंगचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून, ग्राहकांना केवळ ऑनलाइन किंवा कंपनीच्या अधिकृत पोर्टलवरूनच बुकिंग करावे लागणार आहे..यापूर्वी अनेकदा डिलिव्हरी बॉयकडून सोयीनुसार बुकिंग करणे किंवा गॅस वितरणात एजन्सी स्तरावर हस्तक्षेप होण्याचे प्रकार घडत होते. हे प्रकार थांबवण्यासाठी आता 'डायरेक्ट कंपनी बुकिंग' प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ग्राहकांना आता स्वतःहून ऑनलाइन पद्धतीने सिलिंडर बुक करणे अनिवार्य झाले आहे..गॅस एजन्सीचालकांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे, की आपला मोबाइल क्रमांक गॅस कनेक्शनशी अद्ययावत ठेवावा, जेणेकरून बुकिंग आणि ओटीपी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही. नवीन नियमानुसार, बुकिंग केल्यानंतर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) येईल. डिलिव्हरी बॉय सिलिंडर घेऊन आल्यावर त्याला हा ओटीपी देणे आवश्यक असेल. तो पोर्टलवर नोंदवल्याशिवाय डिलिव्हरी पूर्ण होणार नाही. यामुळे घरपोच वितरणात होणारी फसवणूक आणि काळाबाजार यावर आळा बसणार आहे..नेमका काय बदल झाला?एजन्सी किंवा डिलिव्हरी बॉयकडून होणारे मॅन्युअल बुकिंग बंद.व्हॉट्सॲप, ॲप किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवरूनच बुकिंग.सिलिंडर घेताना मोबाइलवर आलेला ओटीपी बंधनकारक.गॅसची चोरी आणि जादा दराने विक्रीच्या प्रकारांना आळा बसेल.."पूर्वी नागरिक एजन्सीत कॉल करून बुकिंग करत होते. तसेच काही वेळा डिलिव्हरी बॉयकडे असलेल्या कंपनीच्या ॲपमध्येही बुकिंग करून आपल्या सोयीनुसार सिलिंडर दिले जात होते. आता त्यावर अंकुश आला. कंपनीने अशा सर्व प्रक्रियांवर निर्बंध आणले आहेत. परिणामी, गॅस सिलिंडर थेट ग्राहकाने बुक केल्यानंतरच दिला जाणार आहे."— मंगेश आस्वार, एजन्सी चालक.