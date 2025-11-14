छत्रपती संभाजीनगर

Gaza Funding Scam: छत्रपती संभाजीनगरातून गाझाला फंडिंग; त्यातही ९० लाखांची फसवणूक, ‘एटीएस’ची पोलिस ठाण्यात तक्रार

ATS India: छत्रपती संभाजीनगरातून गाझा मदतीच्या नावाखाली ९९ लाखांची फसवणूक; एटीएसच्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल. वैयक्तिक खात्यात निधी जमा करून नागरिकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप. अनधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून निधी गोळा करून परदेशात अवैधरीत्या रक्कम पाठवल्याचा संशय वाढला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातून पॅलेस्टाइनच्या गाझाला फंडिंग होत असल्याचा प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे फंडिंगच्या नावाखाली ९९ लाख रुपये गोळा करून त्यातील केवळ १० लाख रुपये रक्कम परदेशात पाठवले गेल्याचे समोर आले.

