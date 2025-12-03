Gold And Silver Price: सोने-चांदीतील गुंतवणुकीला झळाळी; आठ दिवसांत सोने ५ हजार, चांदी २० हजारांनी महाग

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीनंतर सोने-चांदीचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. मागील आठ दिवसांत चांदीचे दर २० हजार रुपयांनी वाढले. त्याचबरोबर सोन्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली..२३ नोव्हेंबरला २४ कॅरेट सोन्याचे दर एक लाख २७ हजार होते. मंगळवारी (ता. २) ते एक लाख ३२ हजार झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काही प्रमाणात लग्नसराईच्या तोंडावर सराफा दुकानांत ग्राहकांची गर्दी वाढत आहे..दिवाळीत सोने-चांदीला ग्राहकांची असलेली मागणी व वाढलेले दर यामुळे सर्वच सराफा व्यापाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘लक्ष्मी’ प्रसन्न झाली होती. त्यानंतर आठवडाभर ही स्थिती कायम होती. सोने-चांदी बाजारात आणि ऑनलाइनही (सोने शेअर बाजारात) दर गगनाला भिडले होते. त्यानंतर बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले होते. आता लग्नसराईत हे दर हळूहळू वाढत असल्याचे चित्र आहे..सराफांसाठी हे आशादायी चित्र असल्याचे दिसून आले. आता लग्नसराईमुळे स्थानिक स्तरावर खरेदी वाढत असल्याचे सराफा व्यापाऱ्यांनी सांगितले.सोने-चांदीचे दर काही प्रमाणात स्थिर असेच होते. मात्र, त्या दरात आठ दिवसांपासून मोठी वाढ होत चालली असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार चांदीत तब्बल २० हजार रुपयांची भर पडली असल्याचे दिसून आले. हे सराफा बाजारासाठी चांगले संकेत आहेत.- अतिश सवाईवाला, सराफा व्यापारी, शहागंज.Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात एका दिवसात मोठी घसरण, चांदीचे भावही झाले कमी; वाचा आजची किंमत.मागील आठ दिवसांत सोने-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यापूर्वी हे दर कमी झाल्याने अनेकांकडून खरेदी करण्यासाठी गर्दी करण्यात येत होती. मात्र, आता दरात वाढ झाली आहे. त्यानंतर ही गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळत आहे. याकडे संधी म्हणून गुंतवणूकदार बघत आहेत.- सतीश जगताप, सराफा व्यापारी, बालाजी ज्वेलर्स, गारखेडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.