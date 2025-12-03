छत्रपती संभाजीनगर

Gold And Silver Price: सोने-चांदीतील गुंतवणुकीला झळाळी; आठ दिवसांत सोने ५ हजार, चांदी २० हजारांनी महाग

Gold Prices Rise Sharply After Diwali: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सोने-चांदीच्या दरांत मोठी वाढ; आठ दिवसांत चांदीत २० हजारांची उसळी. लग्नसराईत खरेदी वाढली. दिवाळीनंतर घसरलेले दर पुन्हा वाढू लागल्याने सराफा बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Gold And Silver Price

Gold And Silver Price

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीनंतर सोने-चांदीचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. मागील आठ दिवसांत चांदीचे दर २० हजार रुपयांनी वाढले. त्याचबरोबर सोन्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली.

Loading content, please wait...
Price
Jewellery
gold and silver
Investment
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com