छत्रपती संभाजीनगर

आईच्या मृत्यूनंतर मुलीनेही सोडले प्राण! चाकूर तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना, दोन दिवसांत माय-लेकीचे निधन..

Social concern After Double Tragedy in Latur District: आईच्या मृत्यूने कोलमडलेल्या मुलीनेही घेतला अखेरचा श्वास
Emotional Shock in Latur’s Chakur After Mother–Daughter Deaths

Emotional Shock in Latur’s Chakur After Mother–Daughter Deaths

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रशांत शेटे

चाकूर: उपचारासाठी मुलीला रुग्णालयात घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. या धक्क्याने कोलमडलेल्या मुलीने आईच्या मृत्यूची सल मनातच ठेवत दुसऱ्याच दिवशी प्राण सोडल्याची हृदयद्रावक घटना चाकूर येथे घडली. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Latur
mother
death
family
district
Daughter-in-law
emotional support

Related Stories

No stories found.