आईच्या मृत्यूनंतर मुलीनेही सोडले प्राण! चाकूर तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना, दोन दिवसांत माय-लेकीचे निधन..

प्रशांत शेटे चाकूर: उपचारासाठी मुलीला रुग्णालयात घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. या धक्क्याने कोलमडलेल्या मुलीने आईच्या मृत्यूची सल मनातच ठेवत दुसऱ्याच दिवशी प्राण सोडल्याची हृदयद्रावक घटना चाकूर येथे घडली. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .Buldhana News: आई होती, आई आहे, कार्यातून ती सदैव राहील; माईंच्या कार्याचा केला उलगडा, बुलडाणेकरांशी ममताताईंचा भावनिक संवाद!.शेळगाव (ता. चाकूर) येथील ॲड. शिवाजीराव मुळे यांच्या पत्नी अर्चना या काही दिवसांपासून आजारी होत्या. त्यांची काळजी घेण्यासाठी आई जिजाबाई त्र्यंबकराव भोसले त्यांच्यासोबत चाकूर येथे राहत होत्या. अर्चना यांना हैदराबादेतील रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन जात असताना पहाटे आई जिजाबाई यांना अचानक छातीत तीव्र वेदना जाणवून प्रकृती गंभीर झाल्यामुळे तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. आई त्यांची काळजी घेत होती..आईच्या आठवणींमुळे उद्विग्नबोथी गावात आईवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्या आल्या असता मृतदेह पाहून अर्चना यांना मानसिक आघात झाला. आईच्या आठवणींनी त्या अधिकच भावनिक झाल्या. मानसिक धक्क्यामुळे त्यांनी अन्न-पाणी घेणेही सोडले, सतत आईचाच ध्यास लागल्याने त्याच्या आईच्या मृत्यूच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांची प्रकृती गंभीर झाली. यात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. एका दिवसाच्या अंतराने माय-लेकीचे निधन झाल्याने संपूर्ण गाव शोकमग्न झाले. आई आणि मुलगी यांचे नाते किती अतूट होते, अशी भावना नातेवाइकांनी व्यक्त केली..आईच्या अंत्यविधीला आल्यानंतर 'भाऊ, मी आता जगणार नाही. माझ्यामुळे आई गेली, आता जगून काय करू,' असे म्हणून ताई रडत होती. आम्ही तिला धीर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नियतीला वेगळेच मान्य होते.- बळिराम भोसले (बोथी), अर्चना यांचा भाऊ.