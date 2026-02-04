inspirational Story: शासकीय वाहनात बसली माणुसकी! जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सन्मानाने निवृत्त स्वीय सहायक भारावला, सन्माने भारवले..

धाराशिव: गेली ३५ वर्षे ज्यांनी साहेबांच्या शब्दाला शब्द जोडला, प्रशासनाच्या फाइल्सपासून ते साहेबांच्या वेळेपर्यंत सगळे काही निष्ठेने सांभाळले; त्या माणसाच्या निवृत्तीचा प्रवास हा केवळ ‘निरोप’ नसावा, तर तो एका कृतज्ञतेचा सोहळा असावा, हाच विचार करून जिल्हाधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी प्रशासनाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन माणुसकीचे दर्शन घडविले. निमित्त ठरले ते निवृत्तीनिमित्त स्वीय सहायकाचा त्यांनी केलेला आगळा सन्मान..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सोमवार, तारीख होती दोन फेब्रुवारी. वेळ सायंकाळी साडेसातची. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एक शुभ्र शासकीय गाडी बाहेर पडते. पण या गाडीतले चित्र नेहमीसारखे नव्हते तर काहीसे वेगळे होते. शासकीय वाहनातील ज्या जागी जिल्ह्याचा सर्वोच्च अधिकारी बसतो, त्या जागेवर ३५ वर्षे सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेले स्वीय सहायक दत्तात्रय कुलकर्णी बसले होते. स्वतःच्या पदाचा कोणताही बडेजाव न मिरवता, एखाद्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी पुजार सुरक्षारक्षकाच्या जागेवर वाहनात बसले होते. .कुलकर्णी यांना केवळ घरापर्यंत सोडून जिल्हाधिकारी थांबले नाहीत, तर आपल्या कर्मचाऱ्याला त्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत सोडून आपल्या शासकीय निवासस्थानी परतले. हा केवळ एका कर्मचाऱ्याचा सन्मान नव्हता, तर खुर्चीपेक्षा माणुसकीची उंची किती मोठी असते, हे दाखवून देणारा क्षण होता, अशीच चर्चा आज रंगली होती..प्रशासन म्हटले की डोळ्यासमोर येतो तो प्रोटोकॉल, दरारा आणि साहेबांची लाल दिवा असलेली गाडी. पण, याच लाल दिव्याच्या गाडीत जेव्हा साहेब सुरक्षा रक्षकाच्या जागेवर बसतात आणि त्यांचा कर्मचारी साहेबांच्या जागेवर विराजमान होतो, तेव्हा तो क्षण केवळ प्रोटोकॉलचा राहत नाही, तर तो माणुसकीचा उत्सव ठरतो. हा केवळ एक प्रसंग नव्हता तर अधिकारी-कर्मचारी नात्यातील जिव्हाळा, प्रामाणिकपणाला मिळालेली माणुसकीची पावती आणि नेतृत्व म्हणजे काय याचा आदर्श ठरलेला क्षण होता, अशी भावना येथील कृतीनंतर व्यक्त होत आहे..मोठ्या पदावरील व्यक्तिमत्त्वाने आमच्यासारख्या कर्मचाऱ्यांना एवढा मोठा मान दिला हे खुप कौतुकास्पद वाटले, आनंद झाला. सामान्य कर्मचारी न समजता आज तुम्ही सत्कारमूर्ती आहात, त्यामुळे मला सन्मान देणे योग्य वाटते, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी माझ्यासह कुटुंबीयांना शासकीय वाहनातून घरी सोडले. सन्मान ठेवण्याचा त्यांचा मोठा गुण भावला.- दत्तात्रय कुलकर्णी, धाराशिव.Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.अनेकांची सावली बनलेले कुलकर्णीगेली ३५ वर्षे अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांची सावली बनून काम करणाऱ्या कुलकर्णी यांच्या निवृत्तीचा दिवस जिल्हाधिकारी पुजार यांनी खास बनवला. या अनोख्या पाहुणचाराने कुलकर्णीही भारावून गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.