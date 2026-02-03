विद्यार्थ्यांच्या जेवणात किडे, अळ्या; शासकीय वसतिगृहातील धक्कादायक प्रकार, तक्रार केल्यास काढून टाकण्याच्या धमक्या!

कळमनुरी: येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असून, या जेवणामध्ये किडे व अळ्या निघाल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. याशिवाय या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी कुठल्याही मूलभूत सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत.. मात्र, याबाबत तक्रार केल्यास वसतिगृहामधून काढून टाकण्याच्या धमक्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहामध्ये ५० विद्यार्थी वास्तव्याला आहेत. विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहामधून निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात आहे. वरणामध्ये किडे व अळ्या निघत आहेत. भातामध्ये गारगोटीसारखे खडे निघतात, तर चपात्या करपलेल्या असतात. याबाबत संबंधिताकडे तक्रारी केल्यास विद्यार्थ्यांना दमदाटी करून वसतिगृहामधून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत..विद्यार्थ्यांनी जेवणाचा निकृष्ट दर्जा संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्यामध्ये सुधारणा झाली नसल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी सांगितले. स्वयंपाकघरात सर्वत्र अस्वच्छता, विद्यार्थ्यांसाठी असलेले गरम पाण्याचे गिझरही बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना थंड पाण्याने अंघोळ करावी लागते. वसतिगृहातील २५ खोल्यांपैकी केवळ तीनच खोल्यांमध्ये नळ चालू असून, स्वच्छतागृहाचीही अवस्था वाईट झाली आहे. सोलार यंत्रणाही बंद आहे..वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अपुऱ्या सोयी-सुविधांबाबत दोषी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देत चांगल्या दर्जाचे जेवण देण्यात यावे, अन्यथा या प्रकाराविरोधात आंदोलन करू.- राजू कांबळे, वंचित बहुजन आघाडी.कळमनुरीच्या शासकीय वसतिगृहात आम्हाला कुठल्याही सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत. जेवणाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे. करपलेल्या पोळ्या, भातामध्ये नेहमीच खडे निघतात. स्वयंपाकघराची अवस्था इतकी बिकट आहे, की जेवणही करून वाटत नाही. तक्रारी केल्यास दमदाटी केली जाते.- एक विद्यार्थी, शासकीय वसतिगृह, कळमनुरी.विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळया प्रकरणाची अधिक माहिती घेण्यासाठी समाजकल्याणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सकाळच्या प्रतिनिधींनी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी फोन घेतला नाही. शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला हा खेळ एक गंभीर प्रकार आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारींकडेदेखील प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.वंचितच्या रेट्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून पाहणीपिण्याचे पाणी व जेवणामध्ये किडे, अळ्या निघाल्याबाबत विद्यार्थ्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर वंचितचे राजू कांबळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी (ता. एक) येथे भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी सर्व गैरप्रकार समोर आले. हा सर्व प्रकार वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर समाजकल्याणचे अधिकारी अमोल घुगे यांनी वसतिगृहाला भेट देऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.