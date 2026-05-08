Jalna Wedding Viral Video : काय सांगता! फक्त 'बूट' लपवला म्हणून नवरदेव भडकला? जालन्यातील अंबडमध्ये लग्नाचे रूपांतर तुफान हाणामारीत, वऱ्हाड्यांनी नक्की काय केलं?

जालना : लग्नसमारंभात आनंद, उत्साह आणि विनोदाची रेलचेल असते. मात्र, जालन्यातील अंबड तालुक्यात घडलेल्या एका घटनेने (Ambad Viral Video) या आनंदावर पाणी फिरवले आहे. पारंपरिकरित्या मजेशीर समजला जाणारा 'बूट लपवण्याचा' विधी यावेळी चांगलाच वादग्रस्त ठरला आणि त्यातून नवरदेव व नवरीकडील मंडळींमध्ये तुफान हाणामारी झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नात विधी सुरू असतानाच नवरीकडील काही मंडळींनी नवरदेवाचे बूट लपवले होते. सुरुवातीला हा प्रकार खेळकर वातावरणात सुरू होता. मात्र, बूट परत देण्याच्या मोबदल्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद काही वेळातच चिघळत गेला आणि त्याचे रूपांतर जोरदार हाणामारीत झाले..घटनेदरम्यान उपस्थित पाहुण्यांमध्येही गोंधळ उडाला. काही जणांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते की, वऱ्हाडी मंडळी एकमेकांवर खुर्च्या तसेच हाताशी येतील त्या वस्तू फेकत आहेत. या गोंधळामुळे लग्नस्थळी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..Beed Land Scam : बीड हादरलं! 241 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात; साडेचार महिन्यानंतर मोठी कारवाई.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अंबड पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली. पोलिसांनी एकूण १४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे लग्नसमारंभातील परंपरागत विधींमध्ये संयम आणि मर्यादा राखण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..दरम्यान, सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांकडून या प्रकारावर संताप व्यक्त केला जात आहे. विनोदाच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.