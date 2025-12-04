छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: आणि आश्चर्य! उधळलेल्या बैलांनीच बिबट्याला पळवून लावले; खुलताबादात थरार

Leopard Suddenly Appears Near Janefal Road: जानेफळ-ममुराबादवाडी शिवारात उसाच्या शेतातून अचानक बिबट्या बाहेर येताच बैल उधळले आणि मजुरांची एकच धांदल उडाली. गोंधळामुळे बिबट्यानेही भीतीने शेतात पलायन केले असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बाजार सावंगी : बिबट्या समोर दिसला तरी, अंगाला थरकाप सुटतो. तोही अतिशय शातीर. सावज गावले की सोडायचे नाही, असा त्याचा खाक्या. आजकाल हा बिबट्या कुठेही दिसू लागलाय.

