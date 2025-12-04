Chh. Sambhajinagar: आणि आश्चर्य! उधळलेल्या बैलांनीच बिबट्याला पळवून लावले; खुलताबादात थरार

बाजार सावंगी : बिबट्या समोर दिसला तरी, अंगाला थरकाप सुटतो. तोही अतिशय शातीर. सावज गावले की सोडायचे नाही, असा त्याचा खाक्या. आजकाल हा बिबट्या कुठेही दिसू लागलाय..खुलताबाद तालुक्यातील जानेफळ परिसरातही असाच एक बिबट्या रस्त्यावर बिनधास्त फिरत होता. ऊसतोडीसाठी जात असलेल्या बैलगाड्यांच्या समोरच उसाच्या शेतातून बिबट्या अचानक डुलत डुलत बाहेर आला त्याला पाहताच बैल उधळले. .मग बैलगाड्यांमधील ऊसतोड मजुरांची घाबरगुंडी उडाली. जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी आरडाओरड केली. उधळलेले बैल आणि तिथल्या गोंगाटामुळे चक्क बिबट्या घाबरला आणि त्याने जिवाच्या आकांताने शेतात पळ काढला! दिवसभर चर्चा झालेली ही घटना सोमवारी (ता. १) सकाळी जानेफळ-ममुराबादवाडी शिवारात घडली..बाजार सावंगी परिसरातील जानेफळ भागात परप्रांतीय ऊसतोड मजूर आठ बैलगाड्यांच्या लवाजम्यासह आले आहेत. सोमवारी सकाळी ते ममुराबादवाडी शिवारात ऊसतोडीसाठी निघाले होते. त्यातील चार बैलगाड्या काही अंतर पुढे गेल्यानंतर पाठीमागील चार बैलगाड्या गाडीवाटेने येत होत्या. अचानक मागील चार बैलगाड्यांच्या समोरच उसाच्या शेतातून बिबट्या बाहेर येऊन उभा ठाकला..त्याला पाहताच बिचारे बैलही बिथरले व गाडीचे ‘जू’ तोडून धूम ठोकत सैरावैरा पळू लागले. त्यामुळे बैलगाड्यांमधील मजूरही हैराण होऊन ओरडू लागले. हा गोंधळ बिबट्याला काही सहन झाला नाही आणि एरवी कुणापुढेही ऐट दाखविणाऱ्या बिबट्यानेही भीतीपोटी शेतात पलायन केले. काही अंतरावर गेल्यानंतर मजुरांनी कसाबसा बैलांना आवर घातला आणि सुटकेचा निःश्वास सोडला. या घटनेने परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली कैलास पचलोरे, वनरक्षक अंबिका ठाकूर, प्रभाकर चोरमारे, कैलास जाधव, सागर मुंडे, नारायण आप्पा, वनमजूर बाबासाहेब भोसले, रवी विसपुते आदींनी घटनास्थळाची पहाणी केली..पिंजरा तातडीने लावासोमीनाथ खिल्लारे (शेतकरी, जानेफळ) ः मी काल स्वतः शेतामध्ये काम करत असताना बांधावर बिबट्या मला उभा होता दिसला. नंतर मी थोडं थांबून बघितलं तर तो बिबट्या उसामध्ये गेला. तसेच मी बाजार सावंगीमध्ये गेलो असता ऊसतोडीवाले बैलगाडी घेऊन चालले असताना बैलगाडीवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. मजूर असल्याने तो तिथून निसटला. यामुळे शेलगाव परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज वन विभागाचे कर्मचारी येऊन पिंजरा लावणार होते, अद्याप तरी त्यांनी लावलेला नाही..Ambegaon Leopard : गावरवाडीत ८ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद; परिसरात वाढलेल्या बिबट्यांच्या वावराने ग्रामस्थ भयभीत!.अफवा नको, काळजी घ्याअमीन सय्यद (पोलिस पाटील जानेफळ) ः घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वन विभागाचे कर्मचारी आले. पाहणी केली, तर बिबट्याचे ठसे किनगावपर्यंत दिसले. त्यामुळे तो बिबट्या किनगाव परिसराकडे गेला असून त्यामुळे येथे पिंजरा लावला नाही. या परिसरामध्ये उसाचे प्रमाण जास्त असून त्यामुळे बिबट्याचे वावर असू शकतो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी सतर्क राहावे. काही लोक बिबट्याची खोटी पोस्ट टाकत आहेत., अशा अफवांना बळी पडू नका. कुणी तसे केल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.