Chh. Sambhajinagar: अतिवृष्टीने नाडले... व्यवस्थेने लाथाडले; बनावट खताची तक्रार घेऊन वृद्ध शेतकरी फिरतोय दारोदार, कोणी दखल घेईना

छत्रपती संभाजीनगर : बनावट युरिया खत मिळाल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला. युरिया पाण्यात भिजत ठेवला परंतु तो विरघळला नाही, अखेर कन्नड तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे धाव घेऊनही कुणीही दखल घेतली नाही..अतिवृष्टीने नाडले...व्यवस्थेने लाथाडले असाच काहीसा प्रकार जेहूर येथील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडला आहे. देविदास शेकू धनवटे (रा. जेहूर, ता. कन्नड) या वृद्ध शेतकऱ्याची जेहूर शिवारात सर्व्हे नंबर ११६ येथे जमीन आहे. त्यापैकी तीन एकरांवर त्यांनी गव्हाची पेरणी केली. त्यांनी २४ नोव्हेंबरला गावातीलच एका कृषी सेवा केंद्रातून तीन गोण्या युरिया खत विकत घेतले..देविदास यांच्या मते हे खत त्यांना २६० ते २७० रुपये प्रति गोणी असे न देता प्रति गोणी ३०० याप्रमाणे ९०० रुपये त्यांच्याकडून आकारण्यात आले. देविदास यांनी २४ तारखेलाच शेतात पाणी भरताना दोन गोण्या खत दिले. परंतु, पाण्यात विरघळणारे युरिया खत असतानाही ते न विरघळता पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहू लागले. त्यावर शेतकऱ्याला शंका आल्याने त्यांनी अर्धी गोणी युरिया (सॅम्पल) बाजूला काढून ठेवले..साधी विचारणाही नाही...शेतकरी देविदास यांनी २६ नोव्हेंबरला कन्नड तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना युरियाबद्दल तक्रार केली. देविदास यांनी या अधिकाऱ्यांना खताचा नमुनाही तपासणीसाठी दिला होता. परंतु, यावर काहीच कारवाई झाली नाही. या बाबतीत साधी कोणी विचारणाही केली नाही..मी २५ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी सात वाजता चार-पाच किलो युरिया पाण्यात भिजत ठेवला. सकाळी सात वाजता त्यापैकी निम्मा युरिया पाण्यावर तरंगत होता, तर काही युरिया पाण्याच्या तळाशीच होता. तक्रारीची आजवर कोणीच दखल घेतली नाही.- देविदास धनवटे, शेतकरी. जेहूर.हा प्रकार गंभीर आहे. याप्रकरणी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यायला हवी होती. यात प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरोधात कडक पावले उचलली जातील. संबंधित कृषी सेवा केंद्र चालकाचीही चौकशी केली जाईल.- सुनील वानखेडे,विभागीय कृषी सहसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग.