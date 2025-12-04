छत्रपती संभाजीनगर

Fake IAS Kalpana Case: ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’मध्ये कल्पना माहीर! आणखी एक कारनामा, खासदारांसह शहरातील अनेकांना गंडा

Arrest of Kalpana Bhagwat and Emerging Details: मागील सहा महिन्यांपासून आयएएसच्या नावाखाली हॉटेलमध्ये मुक्काम ठोकणाऱ्या कल्पना भागवत हिला अटक करण्यात आल्यापासून तिचे रोज नवनवे कारनामे उघडकीस येत आहेत.
Fake IAS Kalpana Case

Fake IAS Kalpana Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर/हिंगोली : मागील सहा महिन्यांपासून आयएएसच्या नावाखाली हॉटेलमध्ये मुक्काम ठोकणाऱ्या कल्पना भागवत हिला अटक करण्यात आल्यापासून तिचे रोज नवनवे कारनामे उघडकीस येत आहेत.

Loading content, please wait...
scam
Fraud Crime
IAS
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com