Fake IAS Kalpana Case: ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’मध्ये कल्पना माहीर! आणखी एक कारनामा, खासदारांसह शहरातील अनेकांना गंडा

छत्रपती संभाजीनगर/हिंगोली : मागील सहा महिन्यांपासून आयएएसच्या नावाखाली हॉटेलमध्ये मुक्काम ठोकणाऱ्या कल्पना भागवत हिला अटक करण्यात आल्यापासून तिचे रोज नवनवे कारनामे उघडकीस येत आहेत..यामध्ये आता हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनाही तब्बल दीड लाखाचा गंडा घातल्याचा प्रकार पोलिस तपासात समोर आला. विशेष म्हणजे, समोरच्या लोकांना इमोशनल ब्लॅकमेल करत पैसे उकळणे ही तिची मोडस असल्याचे पोलिसांनी बुधवारी (ता. ३) सांगितले..Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत.सामाजिक कार्यकर्त्यांना गंडविलेहिंगोलीच्या खासदारांसोबत छत्रपती संभाजीनगरातील नागरिकांची कल्पनाने फसवणूक केली असावी, असा पोलिसांना संशय आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयातील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी कल्पनासह तिचा अफगाणिस्तानचा मित्र मोहंमद अशरफ खिल, गृहमंत्र्यांचा तोतया ओएसडी डिम्पी देवेंद्रकुमार हरजाई यांची चार तास चौकशी केली. मागील तीन ते चार वर्षांपासून कल्पना फसवणुकीत 'माहीर' असून चार तासांच्या चौकशीत तीने पोलिसांना अपेक्षित सहकार्य केले नाही..कल्पनाने हिंगोलीच्या खासदारांसोबतच शहरातील काहींची फसवणूक केल्याचे बुधवारी (ता. ३) केलेल्या चौकशीत समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये तिचे खाते चौकशी करणाऱ्या दोघा अधिकाऱ्यांनी तपासले नाही, त्यामुळे शहरातील कोणाकडून किती पैसे उकळले हे समोर येऊ शकले नाही. असे असले तरी शहरातील फसवणूक केलेल्यांमध्ये अद्याप राजकीय व्यक्ती, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली नसून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..पैसे देऊन पद्मश्री पुरस्कार!कल्पना भागवत हिच्याविरोधात पैसे घेऊन पद्मश्री पुरस्कार मिळवून देत असल्याचा आरोप झाला होता. त्यावर तिने माध्यमांशी संवाद साधला. दरम्यान, माध्यम प्रतिनिधींनी 'तुम्ही पैसे घेऊन पद्मश्री पुरस्कार मिळवून देता?' असा प्रश्न केला असता, तिने हा आरोप फेटाळून लावला. इतकेच नव्हे, तर पद्मश्री पुरस्कार मिळवून द्यायला मी काही मोठी आसामी नाही. मी कोणतेही खोटे काम केलेले नाही, असे तिने सांगितले..म्हणे, खासदारांना फसविले नाही, उलट त्यांनीच मला मदत केली!खासदार आष्टीकरांना मी फसविल्याची माहिती खोटी आहे. याउलट त्यांनीच मला मदत केलेली आहे. रमेश मुळे हे दत्तात्रय शेटे यांच्या जवळचे असून त्यांनीच माझी ओळख करून दिलेली आहे, असेही ती म्हणाली. अटकेतील तिचा अफगाणचा मित्र अशरफ खिल आणि गृहमंत्र्यांचा तोतया ओएसडी डिम्पी देवेंद्रकुमार हरजाई यांच्याबद्दल तिला विचारले असता तिने अशरफ आपला मित्र आहे, परंतु दुसरा आरोपी डिम्पी कोण आहे हे मला माहिती नाही, असे ती म्हणाली. यासोबतच १९ कोटींचा धनादेश मला हातात मिळालेला नाही, तो व्हॉट्सॲपवर पाठविला होता. त्याची प्रिंट काढलेली आहे, असेही ती माध्यमांशी बोलताना म्हणाली..पाकिस्तानातही व्हॉट्सॲप कॉलकल्पनाचा अफगाण मित्र अशरफचा भाऊ पाकिस्तानमध्ये रेस्टॉरंट चालवितो. ते अतिक्रमण केलेल्या जागेत आहे. हे अतिक्रमण पाकिस्तान प्रशासनाने पाडले होते. त्यादरम्यान तिथल्या अधिकाऱ्यांना कल्पना हिने आपण 'आयएएस' अधिकारी बोलत असून अतिक्रमणासंदर्भात कारवाई करू नये, अशा आशयाचा व्हॉट्सॲप कॉल केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा यासंदर्भात अलर्ट झाल्या आहेत..अशी केली फसवणूकहिंगोलीचे खासदार आष्टीकर यांना कल्पनाने वडिलांचे निधन झाल्याने मुलाखतीस जाण्यासाठी पैसे नाहीत, तर कधी किराया देण्यासाठी पैसे हवे असल्याचे सांगत त्यांच्याकडून एक लाख ४५ हजार रुपये घेतले. आजवर कल्पनाच्या बँक खात्यावर ३२ लाख ६८ हजार रुपयांचे ट्रान्झॅक्शन झाल्याचे समोर आले. यासंदर्भात खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्याशी संपर्क केला असता, भोकर येथे रेल्वेतून प्रवास करताना एका नातेवाइकांना कल्पना भेटली होती. त्यांनी रामभद्राचार्य महाराजांचे शिष्य असल्याचे सांगतिले. त्यानंतर मंदिर बांधकामासाठी मदत हवी असल्याचे सांगितले. त्यासाठी आपल्याकडून पैसे घेतले. त्यानंतर आयएएससाठी निवड झाली असून वडिलांचे निधन झाल्यामुळे हाती पैसे नाहीत, मुलाखतीस जाण्यासाठीही आर्थिक अडचण असल्याचे सांगून तिने पैसे घेतले. तसेच आई किरायाने राहत असून तिला घरमालक घराबाहेर काढत आहे. त्यामुळे किराया देण्यासाठीही पैसे घेतल्याचे खासदार आष्टीकर यांनी स्पष्ट केले..