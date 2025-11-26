छत्रपती संभाजीनगर

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडक्या बहिणीं’ना ‘लखपती’ करणार; मुख्यमंत्री फडणवीस, खुलताबाद येथे भाजपतर्फे प्रचार सभा

CM Devendra Fadnavis: राज्यात सुरू असलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद तर होणार नाहीच; या बहिणींना रोजगाराभिमुख बनवून ‘लखपती दीदी’ बनविणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी खुलताबाद येथे केले.
सकाळ वृत्तसेवा
खुलताबाद : राज्यात सुरू असलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद तर होणार नाहीच; या बहिणींना रोजगाराभिमुख बनवून ‘लखपती दीदी’ बनविणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. २५) खुलताबाद येथे केले.

