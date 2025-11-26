Ladki Bahin Yojana: ‘लाडक्या बहिणीं’ना ‘लखपती’ करणार; मुख्यमंत्री फडणवीस, खुलताबाद येथे भाजपतर्फे प्रचार सभा

खुलताबाद : राज्यात सुरू असलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद तर होणार नाहीच; या बहिणींना रोजगाराभिमुख बनवून ‘लखपती दीदी’ बनविणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. २५) खुलताबाद येथे केले..खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिर परिसरातील मैदानावर जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणुकीनिमित्त भारतीय जनता पक्षातर्फे आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. भाषणाची सुरवात करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘आजचा दिवस परमभाग्याचा आहे..आयोध्येत राममंदिराचं ध्वजारोहण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असताना मला भद्रा मारुतीचे दर्शन घेण्याचा योग आला’’, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. ‘मी कुणावरही टीका-टिप्पणी न करता सकारात्मक मत मागायला आलो आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘विरोधकांना वाटले होते, की ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करतील. मात्र, आम्ही योजना वर्षभरापासून सुरू ठेवली आहे. सगळ्या ‘लाडक्या बहिणीं’ना रोजगाराभिमुख बनवून ‘लखपती दीदी’ करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना पाच वर्षे मोफत वीजपुरवठा देणार, मराठवाड्याचा दुष्काळ भूतकाळ करण्याचे काम भाजप करणार आहे. यासाठी नदीजोड प्रकल्पाबरोबरच वॉटर ग्रीड योजना झपाट्याने राबविली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. व्यासपीठावर खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अनुराधा चव्हाण आदींसह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते..आरापूर प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी रूप्रास्ताविकात आमदार प्रशांत बंब यांनी खुलताबाद तालुक्यासाठीचे पर्यटन सर्कल (वेरूळ, म्हैसमाळ, शूलिभंजन) यासाठी मदत करावी, राज्यभरात नगर परिषद स्तरावर युवकांसाठी अद्ययावत अकादमी, आरापूर प्रकल्पाला गती द्यावी, आदी मागण्या केल्या. या सभेत सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी भद्रा मारुती मंदिर विकासाचा मुद्दा अधोरेखित केला..CM Devendra Fadnavis : मोदीजींच्या नेतृत्वात साधणार राज्याचा विकास : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; लोकांना सुकर जीवनमान देणे हीच आमची प्राथमिकता.आम्ही काम करणारे लोक!केंद्रातील योजना शहरात आणण्याचे काम पंतप्रधान मोदींद्वारे केले जात आहे. शहरांसाठी मोदींनी अटल अमृत योजना सुरू केली. सांडपाणी, पिण्याचे पाणी, शहरातील रस्ते, वाचनालये तयार करण्यासाठी निधी दिला आहे. चांगल्या सोयी देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रामाणिकपणे खर्च करणारी नगरपालिका असली पाहिजे. यासाठी भाजप नियुक्त प्रतिनिधी असायला हवा. आश्वासने देणारी नाहीत, तर आम्ही काम करणारे लोक आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.