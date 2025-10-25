छत्रपती संभाजीनगर

Ladki Bahin Yojana: महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करावी : इम्तियाज जलील

Imtiaz Jaleel: लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली. विधवा व अविवाहित महिलांसाठी सोय आवश्यक.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

