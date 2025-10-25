Ladki Bahin Yojana: महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करावी : इम्तियाज जलील

छत्रपती संभाजीनगर : लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली..मुख्यमंत्र्यांसोबतच राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात इम्तियाज जलील यांनी म्हटले, की सध्या ई-केवायसी करताना अर्जदारांकडून पती किंवा पित्याची माहिती अनिवार्यपणे मागवली जात आहे, परंतु अनेक विधवा किंवा अविवाहित महिलांचे पती अथवा पिता यांचे निधन झालेले असल्यामुळे त्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नाहीत..त्यामुळे अशा लाभार्थी महिलांसाठी स्वतंत्र पर्याय देणे किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सुचविले आहे..Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....या शिवाय ई-केवायसी संकेतस्थळावर वारंवार तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर क्रॅश होणे, आणि माहितीचा अभाव यामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.