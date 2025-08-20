छत्रपती संभाजीनगर

Leopard Attack : पळसखेडा येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू; कन्नड तालुक्यातील घटना

Chh Sambhajinagar News : कन्नड तालुक्यातील पळसखेडा येथे बिबट्याने हल्ला करत एका ६५ वर्षीय शेतकऱ्याला जागीत ठार केल्याची घटना बुधवारी (ता.२ ०) ला सकाळी उघडकीस आली. सुभाष लक्ष्मण काकडे (६५) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.
subhash kakde death in leopard attack
subhash kakde death in leopard attacksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड : तालुक्यातील पळसखेडा येथे बिबट्याने हल्ला करत एका ६५ वर्षीय शेतकऱ्याला जागीत ठार केल्याची घटना बुधवारी (ता.२ ०) ला सकाळी उघडकीस आली. सुभाष लक्ष्मण काकडे (६५) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
animal
animals
Wildlife
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com