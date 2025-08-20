Leopard Attack : पळसखेडा येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू; कन्नड तालुक्यातील घटना

कन्नड : तालुक्यातील पळसखेडा येथे बिबट्याने हल्ला करत एका ६५ वर्षीय शेतकऱ्याला जागीत ठार केल्याची घटना बुधवारी (ता.२ ०) ला सकाळी उघडकीस आली. सुभाष लक्ष्मण काकडे (६५) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. .गावालगत पाण्याच्या टाकीजवळ सुभाष काकडे यांचे घर असून सध्या घरकुल मंजूर असल्याने घराचे काम सुरु असल्याने ते नवीन घरात बाजीवर झोपेलेले होते. त्यांच्यावर बिबट्याने अचानक नरड्यावर हमला केला यात ते गतप्राण झाले. .सकाळी सात वाजता त्यांचा मुलगा गणेश त्यांना उठवण्यासाठी गेला असता सुभाष काकडे हे त्यांना मृत अवस्थेत दिसले. त्यानंतर त्याने आरडाओरड केल्यानंतर ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुभाष काकडे हे अर्धांगवायूच्या झटका आल्याने त्रस्त होते त्यामुळे त्यांना बिबट्याचा प्रतिकार करता आला नाही..या घटनेची माहिती मिळताच वनपरीक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंम्पे हे आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले असुन. हल्ला नेमका बिबट्यानेच केला की अन्य हिस्र वन्यप्राण्याने केला याची कसून चौकशी करता आहेत. सदर घटनेमुळे या परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.