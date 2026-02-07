Elderly Couple love Story: वृद्धाश्रमात फुलतेय परिपक्व नात्याची प्रेमकहाणी; पतीच्या अतीव ‘स्नेहा’ची आजारी पत्नीला मिळतेय ‘सावली’सारखी साथ!

-दिव्या तौरछत्रपती संभाजीनगर: ‘ब्रेकअप’ हा परवलीचा शब्द बनलेल्या आजच्या तरुणाईच्या जगात एका परिपक्व नात्याची प्रेमकहाणी चक्क एका वृद्धाश्रमात फुलतेय! तिथंच आयुष्याची संध्याकाळ सहचारिणीसोबत व्यतीत करताना पतीच्या अतीव स्नेहाची पत्नीला सावलीसारखी साथ मिळत आहे. सकाळी चहाच्या कपापासून ते शृंगार अन् औषधोपचाराची काळजी घेणारे हे प्रेम आताही बहरतंय. स्वतःचा आजार विसरून पत्नीच्या वेदनांवर फुंकर घालणारे आजोबा म्हणजे आजच्या तरुणाईसाठी जणू आदर्शच! .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.सोशल मीडियाच्या झगमगाटापलीकडे आयुष्य जगत असलेल्या या जोडप्याचा शिर्डीत संसार सुरू झाला. या वेलीवर प्रेम, विश्वास आणि त्यागाची फुले उमलली. एकमेकांच्या साथीने आयुष्याचे चढ-उतार पार करत त्यांनी मुलाला जन्म दिला. त्याला वाढवले आणि स्वावलंबी केले. मात्र, काळाच्या फेऱ्यात आजीला नॉन-हिलिंग अल्सरसारखा बरा न होणारा आजार जडला. आजोबांनाही हृदयविकाराचा त्रास सुरू झाला. उपचारासाठी ते शिर्डीतून पुण्याला गेले. पुण्यात आजोबा आजीला जिवापाड जपायचे. .मात्र, वय वाढत चालल्याने आणि आजींची प्रकृती खालावत गेल्याने त्या परिस्थितीत तिथे राहणे कठीण झाले. तरीही त्यांनी धीर सोडला नाही. ‘स्नेह सावली केअर सेंटर’ची माहिती मिळाल्यानंतर चार वर्षांपूर्वी ते छत्रपती संभाजीनगर येथे वास्तव्यास आले. येथे घर आणि रुग्णालय दोन्ही सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने त्यांना आधार मिळाला. गेल्या चार वर्षांपासून आजोबा दररोज आजीचे ड्रेसिंग करणे, औषधोपचाराची काळजी घेणे, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्यांना भावनिक आधार देणे हे नित्यनेमाने करत आहेत. आजोबांची अथक मेहनत, स्नेहसावली येथील कर्मचाऱ्यांची सेवा आणि काळजी यामुळे आजीच्या प्रकृतीतही हळूहळू सुधारणा होत आहे..प्रेमाने उतारवयालाही हरवलेलग्नाचा वाढदिवस, सण-उत्सव, आजीचा वाढदिवस अशा प्रत्येकवेळी आजोबा आजीच्या कपड्यांपासून ते शृंगारापर्यंत सर्व काही स्वतः निवडतात आणि त्यांना मदत करतात. वय वाढत असले, तरी त्यांचे प्रेम अधिकच गहिरे होत चालले आहे. त्यांची सकाळ आजीच्या चहापासून सुरू होते. त्यानंतर ते एकत्र पेपर वाचतात. गप्पा मारत त्यांना भावनिक आधार देतात. या गप्पांमधून त्यांच्यातील आपुलकी, प्रेम आणि शब्दांपलीकडची माया अधिक घट्ट होत जात आहे. या प्रेमळ सहवासात आजी आपले दुखणे क्षणभर विसरून जातात..ती जेव्हा ठणठणीत होती, तेव्हा तिने माझं कुटुंब सावरलं. मुलाला लहानाचं मोठं केलं. आयुष्यभर आमच्यासाठी झिजली. आज ती अडचणीत आहे, तेव्हा तिला भावनिक आधार देणं, तिच्या वेदनांना सहवेदनांची सोबत करणं, हे माझं कर्तव्य आहे..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.आमच्याकडे येणाऱ्या जोडप्यांमधील एकमेकांबद्दल असलेला आदर आणि प्रेम पाहिले की नवल वाटते. या वृद्धाश्रमाबाहेर असे प्रेम पाहायला मिळणे आजच्या काळात दुर्मिळच आहे. आजारी जोडीदार बरा व्हावा, यासाठी ते जेव्हा कळवळतात, काळजीने सतत विचारतात, तेव्हा त्यांच्या नात्यातील घट्ट बंधन स्पष्टपणे दिसून येते. हे सगळे आम्ही रोज अनुभवतो.- डॉ. बालाजी आसेगावकर, स्नेहसावली केअर सेंटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.