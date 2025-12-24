Beed News: प्रेमासाठी काही सुध्दा! 'तरुणाच्या घरात घुसून तरुणीचा गोंधळ'; प्रेमसंबंधावरून घडला प्रकार..

बीड : केज तालुक्यातील एका गावात प्रेमसंबंध तुटल्यानंतर एका तरुणीने मित्राच्या घरात घुसून गैरवर्तन केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी संबंधित तरुणीविरोधात युसूफवडगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ढाकेफळ (ता.केज) येथील एक तरुण लातूर येथे शासकीय सेवेत कार्यरत आहे. त्याचे व त्याच गावातील एका तरुणीचे पूर्वी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. नातेवाइकांच्या मध्यस्थीने दोघांमधील संबंध संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. १४ डिसेंबरला तरुणाच्या लहान भावाच्या लग्नाची सुपारी फोडण्याचा कार्यक्रम सुरू असताना संबंधित तरुणी अचानक त्याच्या घरात आली व गोंधळ घातला. उपस्थितांनी तिची समजून काढली. .नातेवाइकांच्या उपस्थितीत दोघांमधील संबंध पूर्णतः संपल्याचे लेखी शपथपत्र तयार करण्यात आले. मात्र, २२ डिसेंबरला रात्री साडेआठच्या सुमारास ती पुन्हा तरुणाच्या घरात घुसली व दरवाजावर थुंकल्याचा आरोप आहे. तरुणाच्या वडिलांनी जाब विचारला असता तिने शिवीगाळ करत घर सोडणार नसल्याची धमकी दिली. गंभीर परिणामांची भाषा करत ती तेथून निघून गेली..नोटरी शपथपत्रावर प्रश्नचिन्हदोघांमधील मैत्री संपुष्टात आल्याचे शपथपत्र नातेवाइकांच्या दबावातून घेतले गेले असावे, अशी चर्चा आहे. भविष्यात या प्रकरणातून काही अनुचित घटना घडल्यास नोटरी व साक्षीदारांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...तरुणाच्या वडिलांनी दिली तक्रारतरुणाच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून युसूफवडगाव पोलिस ठाण्यात संशयित तरुणीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्रनाथ शेंडगे, हेडकॉन्स्टेबल केशव खाडे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.