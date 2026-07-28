Maharashtra CET Percentile Scam : महाराष्ट्रात CET पर्सेंटाइल वाढवून देण्याचा घोटाळा?; चौकशी होण्याची शक्यता

MHT CET Investigation : राज्यातील CET प्रवेश प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी एक कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. संभाजीनगरमधील एका खासगी क्लासच्या चालकाचा आणि विद्यार्थ्याच्या पालकाचा असल्याचा दावा करण्यात येत असलेल्या या ऑडिओ क्लिपमध्ये CET परीक्षेतील पर्सेंटाइल वाढवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप आहे..व्हायरल होत असलेल्या कथित ऑडिओनुसार, संबंधित क्लास चालक पालकाला "९९ पर्सेंटाइल आणून देण्याची गॅरंटी देतो" असे सांगताना ऐकू येत असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच "आम्ही सांगू त्या परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा द्या आणि तुम्हाला हवे ते सरकारी महाविद्यालय व हवी ती शाखा मिळवून देऊ" असेही कथित संभाषणात म्हटल्याचा दावा आहे..याशिवाय, सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी १२ ते १३ लाख रुपये खर्च येतात, अशी माहितीही संबंधित क्लास चालकाने पालकाला दिल्याचा दावा या कथित ऑडिओमध्ये करण्यात आला आहे. या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे CET परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर आणि प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सोशल मीडियावर ही क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून विद्यार्थी आणि पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे..Atpadi Student NEET Success Story : NEET मध्ये ऑल इंडिया 10 वी रँक, MHT-CET मध्ये 100 Percentile अन् JEE मध्ये 99.63; पाहा कोण आहे मोहनीश भोसले?.दरम्यान, या कथित ऑडिओ क्लिपची सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेली नाही. संबंधित क्लास चालक किंवा संबंधित संस्थेकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणाची संबंधित विभागाकडून चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, चौकशीनंतरच या दाव्यांमागील सत्य समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.