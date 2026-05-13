Chhatrapari Sambhajinagar: भावी शिक्षकांसाठी गुड न्यूज!; पवित्र पोर्टलवरून राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेला सुरवात

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो युवक-युवतींसाठी दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात सुरू होत असून राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांना ३१ मेपर्यंत भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या भावी शिक्षकांना आता नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे..राज्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र शाळांमधील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरली जाणार आहेत..शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी तब्बल २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, तर २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली होती. परीक्षेचा निकाल ऑगस्ट २०२५ मध्ये जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांकडून पवित्र पोर्टलवर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे..८० टक्के मर्यादेतच भरती१ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार मे २०२६ अखेर संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन भरतीस मान्यता दिली आहे. मात्र, २१ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेतच मागणी नोंदविण्याची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीची नोंदणी करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत दिली असून नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण आयुक्तांनी केले आहे..१.७० लाख उमेदवारांचे स्व-प्रमाणन पूर्णपवित्र पोर्टलवर उमेदवारांचे स्व-प्रमाणन १५ डिसेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आले. यामध्ये तब्बल १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांनी आपले स्व-प्रमाणन पूर्ण केले असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे आदेशशिक्षक भरतीसाठी बिंदुनामावली, गटनिहाय व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ची संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.