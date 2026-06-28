Chhatrapati Sambhajinagar: मुलानंतर बापाचाही पेपर फुटला!; परीक्षेतील गैरप्रकारांचे दुष्टचक्र संपेना, गुरुजींची सरकारवर टीकेची झोड

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्रातील परीक्षा व्यवस्थेला लागलेले पेपरफुटीचे ग्रहण सुटायला तयार नाही. आधी ‘नीट’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असतानाच आता राज्यातील ‘टीईटी’लाही (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटीची वाळवी लागली. टीईटीचा पेपर नेमका आदल्या दिवशीच फुटल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘मुलाचा नीटचा, तर बापाचा टीईटीचा पेपर फुटला’, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया आता उमटू लागली. या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यातील लाखो भावी आणि कार्यरत शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे..राज्यातून तब्बल २ लाख २६ हजार, तर एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून सुमारे २९ हजार शिक्षक या परीक्षेला बसले होते. गेले तीन महिने दिवस-रात्र एक करून, शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवून आणि रात्री जागून या शिक्षकांनी परीक्षेची तयारी केली. मात्र, प्रशासनाच्या कमालीच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले आहे. परीक्षा परिषदेने आगामी काळात नवीन तारीख जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी वारंवार होणाऱ्या या प्रकारांमुळे शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप होत आहे..मोदींच्या मंत्रिमंडळात कोण इन, कोण आउट? संभाव्य यादी समोर; महाराष्ट्रातूनही 'हे' नाव चर्चेत, धर्मेंद्र प्रधानांचं खातं कुणाला?.टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करा!छत्रपती संभाजीनगर: शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.निवेदनात म्हटले की, ‘नीट’नंतर आता ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’देखील पेपरफुटीच्या विळख्यात सापडली आहे. हा केवळ एक पेपर पुढे ढकलण्याचा विषय नाही, तर लाखो परीक्षार्थींच्या मेहनतीचा, त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे..पेपरफुटीमुळे त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले असून महिनोनमहिने अभ्यास करून, नोकरीची स्वप्ने डोळ्यांत साठवून बसलेल्या परीक्षार्थींना मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. समिती नेमून, चौकशीचे आदेश देऊन परीक्षार्थींच्या जखमा भरून निघणार नाहीत. त्यामुळे पेपरफुटीच्या प्रत्येक सूत्रधारावर त्वरित कठोर कारवाई करून राज्यात पुन्हा कोणाच्याही मनात परीक्षार्थींच्या भविष्याचा सौदा करण्याचा विचारही येऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत..TET 2026 Paper Leak : त्यांच्याकडे आमदार-खासदार फोडण्याचे कौशल्य; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणानंतर अभिजित दीपकेंची सरकारवर टीका .शिक्षक, पदाधिकारी म्हणतात..."अनेक शिक्षकांची मुले नीटची तयारी करत असताना मागील महिन्यात ‘नीट’चा पेपर फुटला. आता शिक्षक पालकांचा ‘टीईटी’चा पेपर फुटला. पेपरफुटीचे हे दुष्टचक्र कधी संपणार? ‘टीईटीचा पेपर फुटणे हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचा आणि प्रशासनाचा अपमान आहे. "- दीपक पवार, राज्य समन्वयक, शिक्षक सेना"मागील तीन महिन्यांपासून आम्ही दिवसरात्र अभ्यास करत होतो. शाळेत अध्यापन करून घरी आल्यावर परीक्षेची तयारी करावी लागत होती. ऐन परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पेपर फुटल्याची बातमी आल्याने आमची घोर निराशा झाली. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या जीवनाशी खेळ थांबवला पाहिजे."- मनोज खुटे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ."हा प्रशासनाचा निर्लज्जपणा आहे. महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षक प्रामाणिकपणे तयारी करत असताना, अशा गैरप्रकारांमुळे त्यांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होत आहे. ही परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे सडली असून, दोषींवर तत्काळ कडक कारवाई झालीच पाहिजे. शिक्षकांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना अजिबात माफी मिळता कामा नये. "- संतोष ताठे, राज्य संपर्क प्रमुख, शिक्षक भारती"शाळेवर आधीच कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना तरी टीईटीमधून सूट द्यायला हवी होती. १५ ते २० वर्षांपासून सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी लागू केली, मग जुन्या डॉक्टरांना ‘नीट’ किंवा तलाठ्यांना ‘एमपीएससी’ का अनिवार्य केली नाही? हा अन्याय फक्त शिक्षकांवरच का? प्रशासनाने आमचा छळ थांबवावा. "- हर्षाली डांगे, परीक्षार्थी शिक्षिका."शिक्षकांची पात्रता परीक्षा घेऊ पाहणाऱ्या प्रशासनाचीच परीक्षा घेण्यासाठीची पात्रता आता तपासून घेतली पाहिजे. वारंवार पेपर फोडून लाखो गुरुजींच्या भविष्याशी आणि मेहनतीशी खेळणाऱ्या अशा नाकर्त्या प्रशासनाचा आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. "- महेश लबडे, शिक्षक सेना"प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे लाखो शिक्षकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले आहे. सरकारने या गैरप्रकारामागील मुख्य सूत्रधारांवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी; अन्यथा शिक्षक समिती रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल. "- विजय साळकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक समिती"तीन महिने बीएलओ, जणगणनेची कामे केली. आता शाळेत मुलांना शिकवणे, घरातील कामे करत असताना टीईटीचा अभ्यास सुरू होता. पण, पेपर रद्द झाला. शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा सरकारने नुसता खेळ मांडला आहे. त्यात शिक्षक भरडला जात आहे."- सुषणा खरे, महिला अध्यक्ष, शिक्षक भारती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.