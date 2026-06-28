छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: मुलानंतर बापाचाही पेपर फुटला!; परीक्षेतील गैरप्रकारांचे दुष्टचक्र संपेना, गुरुजींची सरकारवर टीकेची झोड

Maharashtra TET Paper Leak Sparks Massive Outrage; महाराष्ट्रातील TET प्रश्नपत्रिका फुटणे प्रकरणामुळे लाखो शिक्षकांची मेहनत वाया गेली असून महाराष्ट्र TET परीक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्रातील परीक्षा व्यवस्थेला लागलेले पेपरफुटीचे ग्रहण सुटायला तयार नाही. आधी ‘नीट’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असतानाच आता राज्यातील ‘टीईटी’लाही (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटीची वाळवी लागली. टीईटीचा पेपर नेमका आदल्या दिवशीच फुटल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘मुलाचा नीटचा, तर बापाचा टीईटीचा पेपर फुटला’, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया आता उमटू लागली. या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यातील लाखो भावी आणि कार्यरत शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

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