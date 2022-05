किर्तन ऐकताना वीज आली अन् शेताकडे जाताना आयशरने दिली जोराची धडक...

By

पाचोड (जि.औरंगाबाद ) : किर्तन ऐकत असताना कृषीपंपाची वीज आल्याने विद्यूत पंप सुरू करण्यासाठी शेतात जाताना रस्ता ओलांडत असताना भरधाव वेगातील एका आयशरने जोराची धडक दिल्याने पंचावन्न वर्षीय व्यक्तीचा जागीच ठार झाल्याची घटना पाचोड - पैठण रस्त्यावर थेरगाव (ता.पैठण) जवळ शुक्रवारी (ता.सहा ) रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास घडली. थेरगाव येथील पंचावन्न वर्षीय शेतकरी विष्णु बाबुराव निर्मळ हे शेतात कुटुंबियासमवेत वास्तव्य करून राहतात. ते गावात सुरु असलेल्या हरिनाम सप्ताहात भागवत किर्तन ऐकण्यासाठी आले होते. तोच शेतातील कृषीपंपाची वीज आल्याने ते विद्युत पंप सुरू करून पिकांस पाणी देण्यासाठी शेतात एकटेच पायी निघाले.(Man Died In Accident In Paithan Taluka Of Aurangabad)

हेही वाचा: Aurangabad | औरंगाबादेमधील अपघातात नातीचा मृत्यू, आजोबा गंभीर जखमी

पाचोड-पैठण रस्ता ओलांडत असताना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव वेगातील एका आयशरने त्यांना जोराची धडक दिली. यात विष्णु निर्मळ यांच्या डोके व छातीस गंभीर मार लागल्याने ते जागीच ठार झाले. आयशर चालकाने अपघातानंतर वाहन थांबवून मदतकार्य न करता घटनास्थळाहून वाहनासह पोबारा केला. दरम्यान अपघाताप्रसंगी बहुतांश ग्रामस्थ पैठण -जालना पाईपलाईनच्या गळक्या व्हॉल्ववर पाणी भरत होते. त्यांनी हा अपघात (Accident) पाहाताच घटनास्थळी धाव घेऊन त्यांच्या नातेवाईकांना घटनेची कल्पना दिली. तोच शेकडो ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेऊन विष्णू निर्मळ यांना पाचोड येथील ग्रामीण रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. (Aurangabad)

हेही वाचा: गंगापूर-वैजापूर रस्त्यावर कार व ट्रॅव्हल बसची धडक, एक ठार अन् १ गंभीर जखमी

उपस्थित वैद्यकीय अधिकाऱ्याने त्यांना तपासून मृत घोषीत केले. शनिवारी (ता.सात) सकाळी पोलीस जमादार किशोर शिंदे व फेरोज बर्डे यांनी पंचनामा केल्या नंतर मृतदेहाची उत्तरणीय तपासणी करण्यात आली. दुपारी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस जमादार शिंदे व पोलिस नाईक फेरोझ बर्डे करीत आहेत.