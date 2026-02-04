Beed Crime: मेहंदी ऐवजी रक्ताने माखले हात, लग्नाच्या आदल्या रात्री अतिकने मित्राला ठेचलं, बीडला हादरवणारी घटना!

बीड: डोंगरदेवी शिवारात (ता. पाटोदा) सोमवारी (ता. दोन) घडलेलेल्या चांद ऊर्फ गुड्डू तांबोळी (वय ३०) या रंगकाम करणाऱ्याच्या हत्या प्रकरणाचा बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने २४ तासांत छडा लावला. चांदचा जीवलग मित्र आणि सोमवारीच लग्न असलेला ‘नवरदेव’ अतिक तांबोळी याने पैशांच्या वादातून ही हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्याला काल मध्यरात्री बीडमधून अटक करण्यात आली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...चांद याचे अतिककडे दीड लाख रुपये होते. ते मिळावेत म्हणून तो तगादा लावत होता. अतिकचे सोमवारी (ता.दोन) लग्न होणार होते. पैसे दिले नाही, तर तुझ्या लग्नात येऊन गोंधळ घालीन, असा इशारा चांदने दिला होता. यामुळे चिडलेल्या आणि लग्नात बदनामी होईल, या भीतीने अतिकने रविवारी (ता. एक) रात्री चांदला गाठले आणि दगडाने ठेचून त्याची हत्या केली, असे तपासात पुढे आले..त्या दिवशी काय घडले?चांद व अतिक रविवारी दिवसभर एकत्र होते. दोघे आपापल्या दुचाकीवरून रायमोह परिसरात गेले. एका दुचाकीने पुढे जाऊ, असे सांगून अतिकने चांदला आपली दुचाकी एका हॉटेलच्या बाजूला ठेवायला सांगितले. त्यानुसार चांदने दुचाकी हॉटेलजवळ लावली व आपल्या पुतण्याला फोन करून ती घेऊन जा, मला उशीर होईल, रंगकामासाठी जातोय, असे सांगितले होते. कुटुंबीयांशी त्याचा हा अखेरचा संपर्क ठरला. त्यानंतर दोघे एकाच दुचाकीने मार्गस्थ झाले..दरम्यान, लघवीचे कारण सांगत अतिकने चांदला दुचाकी थांबवायला भाग पाडले. त्यानंतर त्याने चांदवर अचानक दगडाने वार केला. पहिल्या वारात तो जिवंत असल्याचे लक्षात येताच, आणखी एक मोठा दगड त्याच्या डोक्यात घातला. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. अतिकने चांदचा मोबाइल नाल्यात फेकून दिल्याचे आढळले. त्यावर अखेरचे लोकेशन इस्लामपूर परिसरात आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली होती. उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर व त्यांच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण, कॉल डिटेल्स आणि हालचालींच्या आधारे २४ तासांत संशयितास बेड्या ठोकल्या..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.आजारपणाचा बहाणा, रुग्णालयात दाखलमित्राच्या हत्येनंतर संशय येऊ नये यासाठी अतिकने काही तरी कारण सांगून हळदीच्या दिवशी लग्न पुढे ढकलले. अंगदुखीचा बहाणा करून तो जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाला. पोलिसांच्या चौकशीत त्याचा हा डावही फसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.