Chhatrapati Sambhajinagar News : महापौरपद ‘एसटी’ला सुटल्यास भाजपची अडचण; अनुसूचित जमातीचा एकही सदस्य नाही; ठाकरेसेना, एमआयएमकडे पर्याय

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक यश मिळविले. तब्बल ५७ नगरसेवक निवडून आल्यामुळे महापौर भाजपचाच होणार हे निश्चित आहे. पण, महापौराच्या आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठीचे आरक्षण निघाल्यास भाजपकडे महापौरपदासाठी उमेदवारच नाही..त्यामुळे बहुमताचा आकडा असूनही महापौरपदापासून दूर राहावे लागू शकते. ११५ पैकी दोन जागा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित होत्या. एसटी पुरुष प्रवर्गातून ठाकरेसेनेचा तर एसटी महिला प्रवर्गातून एमआयएमचा नगरसेवक झाला. विशेष म्हणजे यापूर्वीही बहुमत असूनही तत्कालीन युतीकडे उमेदवार नसल्याने अपक्ष नगरसेवकाला महापौर करावे लागले होते.महापालिकेत बहुमतासाठी ५८ नगरसेवकांची गरज आहे. भाजपचे ५७ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. पण, महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत निघालेली नसल्याने महापौर कोण होणार याविषयी उत्सुकता आहे. दरम्यान, शासनाने २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे..महापालिकेची यावेळी झालेली निवडणूक ही प्रभाग पद्धतीने पहिल्याच झाली. त्यानुसार नगरसेवकांचे आरक्षण काढताना नव्याने रोटेशन गृहीत धरण्यात आले. त्यामुळे महापौरपदासाठीदेखील हीच पद्धत वापरली जाईल, असे मानले जात आहे.अनुसूचित जमातीसाठी जर महापौरपदाचे आरक्षण निघाले तर बहुमत असूनही भाजपची कोंडी होणार आहे. ५७ सदस्यांमध्ये भाजपकडे एकही अनुसूचित जमातीचा सदस्य नाही. सध्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये ठाकरेसेनेतर्फे माजी नगरसेवक रशीद मामू आणि एमआयएम पक्षातर्फे निवडून आलेल्या विजयश्री जाधव हे दोघेच सभागृहात आहेत..यापूर्वी रशीद मामूंना मिळाली होती संधीरशीद मामू ७ मे १९९७ ते २० एप्रिल १९९८ असे वर्षभर महापौर होते. त्यावेळी शिवसेना-भाजपकडे बहुमत होते. पण, त्यांकडे एसटीचा नगरसेवक नव्हता. त्यामुळे रशीद मामू अपक्ष असूनही, त्यांना महापौरपदासाठी संधी देण्यात आली. त्यावेळी हा विषय न्यायालयात गेला होता. एसटी प्रवर्गासाठी महापौरपद सुटले तर १९९७ ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..कोण होणार महापौर? गुरुवारी ठरणारमहापालिकेची दहा वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली. भाजपचा महापौर होणार हे स्पष्ट झाले. पण, महापौरपदी कोणाची वर्णी लागेल, हे अद्याप निश्चित नाही; कारण महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघालेली नसल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. आता राज्य शासनाने आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर केली.गुरुवारी (ता. २२) सकाळी अकराला मुंबई येथे मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यानंतर महापौरपदी कोणाची वर्णी लागू शकते, याचा अंदाज येणार आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. निवडणुकीत ११५ पैकी ५७ जागा जिंकत भाजपने जिंकल्या. केवळ एका नगरसेवकाची गरज आहे. त्यामुळे महापौर भाजपचाच होणार हे निश्चित आहे, पण अद्याप आरक्षण सोडत निघालेली नसल्याने महापौरपदी कोणाची वर्णी लागणार याचा सस्पेन्स आहे.नवीन रोटेशन लागू होणार!महापालिका निवडणुकीमध्ये नगरसेवकपदासाठी आरक्षण सोडत काढताना नवीन रोटेशन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ आता महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीमध्येही नवीन रोटेशन पद्धतीचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..