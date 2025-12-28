Chhatrapati Sambhajinagar News : महायुतीसाठी आता मुंबईकडे डोळे; दोन्ही पक्षांचे एकमेकांच्या प्रस्तावांवर एकमत होईना, खल सुरूच

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप महायुतीवर स्थानिक नेत्यांत काही एकमत होईना. दोघांनाही एकमेकांनी दिलेले प्रस्ताव मान्य नसल्याने दोन्ही पक्षांचे प्रस्ताव मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठवले. आता युती होईल की नाही, याचा निर्णय मुंबईतून ठरणार असल्याचे सूत्रांनी शनिवारी (ता. २७) सांगितले..शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत कोअर कमिटी सदस्यांची बैठक झाली. यानंतर शिंदे गटाशी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, शनिवारी पुन्हा एकदा युतीतील स्थानिक नेते खासदार डॉ. भागवत कराड यांच्या निवासस्थानी एकत्र आले..यावेळी ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे, डॉ. कराड, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे, समीर राजूरकर यांची भाजपकडून; तर शिवसेनेकडून पालकमंत्री संजय शिरसाट, खासदार संदीपान भुमरे, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ, माजी महापौर विकास जैन, ऋषिकेश जैस्वाल यांची उपस्थिती होती. या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा होऊनही दोघांनाही एकमेकांचे प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सूत्रांकडून समजले..महापालिका निवडणूक युतीत लढवावी. महापौर युतीचाच व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. दोन्ही पक्षांत चर्चा सुरू असून लवकरच एकमत होईल.- डॉ. भागवत कराड, खासदार.शिवसेनेला हव्या ४७; तर भाजपला ५४ जागाभारतीय जनता पक्षाने, भाजप ५४ तर शिवसेनेने ३४ जागा लढाव्या असा प्रस्ताव ठेवला. शिवसेनेकडून शिवसेना ४७ जागा लढवेल आणि भाजपने ४१ जागा लढाव्यात, असा प्रस्ताव देण्यात आला. भाजपला हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. त्यानंतर शिंदेसेनेने दुरुस्ती करून पुन्हा एक प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडे दिला. परंतु, तो किती जागांचा होता याबाबत माहिती मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.