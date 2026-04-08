Chhatrapati Sambhajinagar: एसटीचे भाडे वाढले हो..! ; सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री

छत्रपती संभाजीनगर: उन्हाळी सुट्यांमुळे वाढलेल्या प्रवासी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळाने एसटीच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या निर्णयानुसार, १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत साध्या आणि जलद बससेवांवर सुमारे १० टक्के भाडेवाढ लागू करण्यात आली आहे. .उन्हाळी सुट्या, सण-उत्सव आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे वाढणारी प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..वातानुकूलित, शिवशाही, जनशताब्दी आणि इतर प्रीमियम बससेवांमध्ये कोणतीही भाडेवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे..तसेच, १५ एप्रिलपूर्वी आरक्षित केलेल्या तिकिटांतून फरकाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व नियमित सेवा देण्यासाठी ही भाडेवाढ आवश्यक असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे..तथापि, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य प्रवाशांवर या निर्णयाचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याची भावना प्रवासी व्यक्त करत आहेत..अशी असेल भाडेवाढजिल्हा पुर्वीचे दर आताचे दरनागपूर ८४५ ९३०यवतमाळ ६३४ ६९७पुणे ४९३ ५४२लातूर ४९३ ५४२सोलापूर ५५४ ६०९अकोला ४२३ ४६५जालना १०२ ११२पुणे ३९३ ४३२