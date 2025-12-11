छत्रपती संभाजीनगर

NEET PG 2025 Admissions: राज्य कोट्यातून ४५ ‘पीजी’ विद्यार्थ्यांना प्रवेश; घाटी, नीट पीजी २०२५, दोन्ही कोट्यांच्या फेऱ्या पूर्ण

PG medical: नीट पीजी २०२५ राज्य कोट्यातील पहिल्या फेरीत घाटी वैद्यकीय महाविद्यालयात ४५ विद्यार्थ्यांना विविध शाखांमध्ये प्रवेश निश्चित झाला. केंद्रीय कोट्यातील ३३ प्रवेशांनंतर १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान दुसरी फेरी होणार असून पुढील बदलांची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : एमडी, एमएस, डीएनबी या अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेल्या नीट पोस्ट ग्रॅज्युएट (पीजी) मेडिकल काउन्सेलिंग-२०२५ मध्ये केंद्रीय कोट्याच्या पहिली फेरीनंतर राज्य कोट्याची फेरी पार पडली. या फेरीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (घाटी) ४५ प्रवेश निश्‍चित झाले.

