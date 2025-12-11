NEET PG 2025 Admissions: राज्य कोट्यातून ४५ ‘पीजी’ विद्यार्थ्यांना प्रवेश; घाटी, नीट पीजी २०२५, दोन्ही कोट्यांच्या फेऱ्या पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर : एमडी, एमएस, डीएनबी या अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेल्या नीट पोस्ट ग्रॅज्युएट (पीजी) मेडिकल काउन्सेलिंग-२०२५ मध्ये केंद्रीय कोट्याच्या पहिली फेरीनंतर राज्य कोट्याची फेरी पार पडली. या फेरीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (घाटी) ४५ प्रवेश निश्चित झाले..घाटीत पहिल्या राज्य कोट्याच्या फेरीत वार्धक्यशास्त्र दोन, भूलशास्त्र आठ, स्त्रीरोग शास्त्र सात, शरीरक्रियाशास्त्र एक, बालरोग दोन, क्ष-किरण चार, अस्थिव्यंगोपचार तीन, सर्जरी दोन, सूक्ष्म जीवशास्त्र दोन, औषधशास्त्र विभाग एक, टीबी चेस्ट एक, मनोविकृतिशास्त्र एक, औषधवैद्यकशास्त्र पाच, विकृतिशास्त्र दोन, पीसीएम दोन, न्यायवैद्यकशास्त्र एक, बायोकेमेस्ट्री एक, फिजिओलॉजी एक अशा १८ शाखांमध्ये ४५ कनिष्ठ निवारी एक (जेआर-१) यांनी प्रवेश निश्चित केले..तसेच केंद्रीय कोट्यातील पहिल्या फेरीत १६ विभागांत ३३ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. रेडिओलॉजी, मेडिसिन, एमएफटी शाखेत प्रत्येकी एक तर स्त्रीरोगशास्त्रातील दोघांनी रिटेंशन दिले. केंद्रीय कोट्यातून प्रवेशाची दुसरी फेरी १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान नियोजित असून यात आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे..या प्रवेश प्रक्रियांसाठी अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात पीजी उपअधिष्ठाता डॉ. प्रभा खैरे, प्रवेश समितीच्या डॉ. स्वप्ना अंबेकर, सीईटी सेलचे सचिन आहेर, शिवलाल पाटील, अश्विनी कांगने प्रयत्नशील आहेत..GMC Ghati: रेडिओलॉजी, मेडिसिन, स्किनकडे ‘ओढा’; टॉप १०० मधील चौघांची घाटीला पसंती, ‘पीजी’साठी राज्य कोट्याची पहिली प्रवेश फेरी.तीन जागांची दुसऱ्या फेरीत वाढ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (घाटी) एमडी, एमएसच्या २०० जागा आहेत; तर दुसऱ्या फेरीत एमडी रेडिओथेरपी, रेडिएशन ऑन्कॉलॉजी शाखेत तीन जागांची वाढ झाली आहे. गतवर्षी या जागांना मंजुरी मिळाली होती. २०० पैकी केंद्रीय कोट्याच्या १०२ तर राज्य कोट्याच्या १०१ जागा आहेत, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.