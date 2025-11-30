Kalpana Bhagwat : तपासात आता ‘एनआयए’ची एंट्री? प्रियकराच्या भावाला भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर - बोगस आयएएस कल्पना भागवत हिने तिचा प्रियकर अशरफच्या पाकिस्तानातील भावाला भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता, ही बाब समोर आली. त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) एंट्री होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले..बोगस आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात दिवसागणिक वेगळे मुद्दे समोर येत आहेत. पहिले तिचा प्रियकर मोहम्मद अशरफ खील हा अफगाणिस्तानचा असल्याचे समोर आले. यानंतर त्याचा भाऊ अहेमद यामा गालीब आणि आई ही पाकिस्तानात (इस्लामाबाद) असल्याचे समजले.विशेष म्हणजे गालीबला कल्पनाने हवालामार्फत तीन लाख रुपये पाकिस्तानात पाठवल्याचे समोर आले. आता तर गालीबला पाकिस्तानातून भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न तिने सुरू केला होता, अशी माहिती समोर आली. यामुळे आता या प्रकरणाच्या तपासात एनआयएची एंट्री होऊ शकते..गृहमंत्र्यांचा बनावट ओएसडी कोठडीतया प्रकरणात दिल्लीहून ताब्यात घेत अटक केलेला कल्पनाचा प्रियकर मोहम्मद अशरफ खील (वय-२४, जंगपुरा, साऊथ दिल्ली) आणि गृहमंत्र्यांचा बनावट ओएसडी डिम्पी देवेंद्रकुमार हरजाई (वय-३०, रा. मेन रोड, पालम कॉलनी, दिल्ली साऊथ वेस्ट दिल्ली) या दोघांना शनिवारी (ता. २९) न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना दहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.डी. जवळगेकर यांनी दिले..खाटू श्यामला जाताना परिचययावेळी प्राथमिक माहितीत कल्पना ही काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानातील खाटू श्याम येथे जाण्यासाठी निघाली होती. त्यावेळी कारमध्ये डिम्पी आणि कल्पनाचा परिचय झाला. तेव्हाच आपण कल्पनाचा मोबाइल नंबर घेतला तेव्हापासूनच संपर्कात असल्याचे डिम्पीचे म्हणणे आहे.परंतु, तिने त्याचा मोबाइल नंबर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचा ओएसडी अभिषेक चौधरी नावाने का सेव्ह केला? किंवा त्यानेच त्याची ओळख कल्पनाला अभिषेक म्हणून करून दिली का, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत..अशरफ दीड वर्षापासून संपर्कातअशरफ हा मार्च २०२४ मध्ये कल्पनाच्या संपर्कात आला. तेथून दोघांची ओळख वाढत गेली. मागील दीड वर्षापासून ते परस्परांच्या संपर्कात आहेत. परंतु, मग त्याच्या पाकिस्तानातील भावाशी कल्पनाचा संपर्क कसा आला, तिने त्याला पैसे का पाठविले, याचा तपास सुरू आहे..या बाबींची करणार शहानिशाकल्पनाने अशरफच्या आईचा पासपोर्ट-व्हिसाचे फोटो मोबाइलवर का पाठविले?अशरफने तिच्याशी अचानक संपर्क का केला?त्याला इतर व्हिसा एक्स्टेन्शन प्रकरणांचीही माहिती आहे का?अशरफचा भाऊ गालीबने भारतात व्हिसासाठी केलेल्या ॲप्लिकेशनचे फोटो कल्पनाला का पाठविले?त्याचा भारतात येण्यामागचा उद्देश काय?तिन्ही आरोपींचे लोकेशन जुळले, ते कुठे जायचे, काय करायचे?कुठल्या राज्यात कल्पना गेली, अशरफ, हरजाई तिच्यासोबत होते का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.