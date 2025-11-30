छत्रपती संभाजीनगर

Kalpana Bhagwat : तपासात आता ‘एनआयए’ची एंट्री? प्रियकराच्या भावाला भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न

बोगस आयएएस कल्पना भागवत हिने तिचा प्रियकर अशरफच्या पाकिस्तानातील भावाला भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - बोगस आयएएस कल्पना भागवत हिने तिचा प्रियकर अशरफच्या पाकिस्तानातील भावाला भारतात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता, ही बाब समोर आली. त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) एंट्री होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

