खासदार ओमराजे निंबाळकरांना मोठा दिलासा, 'तो' गुन्हा रद्द; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Omraje Nimbalkar: खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याविरोधाती गुन्हा आणि दोषारोपपत्र रद्द कऱण्यात आलंय. मुंबई हायकोर्टानं खासदार ओमराजेंना मोठा दिलासा दिला आहे. तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, ढोकी येथील तोडणी मुकादम दिलीप शंकर ढवळे यांच्या आत्महत्या प्रकरणात खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निंबाळकरांसह इतर चार अर्जदारांविरोधातील गुन्हा आणि दोषारोपपत्र रद्द केले आहे..न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निंबाळकर व इतर अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. महेश देशमुख यांनी ॲड. एस. बी. वाकुरे यांच्यासाठी युक्तिवाद केला. २०१२-१३ पासून सुरू असलेल्या वादाच्या काळात ढवळे यांनी अर्जदारांविरोधात यापूर्वी कोणतीही तक्रार केली नव्हती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच त्यांच्या रिट याचिकेतही अर्जदारांविरोधात तक्रार नसल्याचे नमूद असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले..४० पैशांनी जीव जाणार नाही, प्रत्येक गोष्टीवर कर दिला पाहिजे; UPI शुल्कावर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांचं विधान, सांगितली चाणक्यनीति.ओमराजे निंबाळकर हे साखर कारखान्याचे संचालक किंवा पदाधिकारी नव्हते. संबंधित ठरावांवरही त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९ आणि ४२० अंतर्गत त्यांच्याविरोधात फसवणूक किंवा विश्वासघाताचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे मांडण्यात आले. तसेच आत्महत्येशी थेट संबंध नसल्याने कलम ३०६ लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला..दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २०१० मधील कर्जप्रकरण आणि २०१९ मधील आत्महत्या यांच्यात थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व अर्जदारांवरील कलम ३०६ चे आरोप रद्द करण्यात आले..न्यायालयाने निंबाळकरांसह बाळासाहेब माकोडे, चंद्रप्रकाश जमाले, द्वारकानाथ माळी आणि गुंडू पवार यांच्यावरील कलम ४०६, ४०९ आणि ४२० चे गुन्हेही रद्द केले. मात्र, संबंधित ठरावांवर स्वाक्षरी असलेल्या काही तत्कालीन संचालकांविरोधातील फसवणुकीचे आरोप कायम ठेवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.