छत्रपती संभाजीनगर

Paithan News: नाथषष्ठी यात्रेत पैठणची बाजारपेठ फुलली; तीन दिवसांत २५ कोटींची उलाढाल; संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी यात्रेत भाविकांची गर्दी,

Traders Witness Massive Business During Festival: पैठण येथे श्री संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी यात्रेला लाखो भाविकांची उपस्थिती लाभली. तीन दिवसांच्या या यात्रेदरम्यान शहरात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली असून व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार सुमारे २५ कोटी रुपयांचा व्यापार झाल्याने स्थानिक बाजारपेठेत आर्थिक चैतन्य निर्माण झाले.
Paithan News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठण: श्री संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी यात्रा ता. ९ ते ११ मार्चदरम्यान संपन्न झाली. यानिमित्त पैठण नगरीत लाखो भाविकांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. या गर्दीमुळे शहरात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे.

स्थानिक तसेच बाहेरगावाहून येणाऱ्या शेकडो व्यापारी व व्यावसायिकांच्या व्यवसायाला यातून मोठी चालना मिळाली आहे. यात्रेच्या अवघ्या काही दिवसांत तब्बल २५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Paithan
devotees
