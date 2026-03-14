Paithan News: नाथषष्ठी यात्रेत पैठणची बाजारपेठ फुलली; तीन दिवसांत २५ कोटींची उलाढाल; संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी यात्रेत भाविकांची गर्दी,

पैठण: श्री संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी यात्रा ता. ९ ते ११ मार्चदरम्यान संपन्न झाली. यानिमित्त पैठण नगरीत लाखो भाविकांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. या गर्दीमुळे शहरात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे.स्थानिक तसेच बाहेरगावाहून येणाऱ्या शेकडो व्यापारी व व्यावसायिकांच्या व्यवसायाला यातून मोठी चालना मिळाली आहे. यात्रेच्या अवघ्या काही दिवसांत तब्बल २५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.. नाथषष्ठी यात्रेला सुमारे ४२८ वर्षांची अखंड परंपरा लाभली आहे. पैठण नगरीत सलग तीन दिवस हा उत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. यात्रेदरम्यान महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून संत-महंत व वारकरी मंडळी येथे मुक्कामी येतात.यंदा सुमारे ७०० दिंड्यांनी यात्रेत सहभाग नोंदविल्याने भाविकांची विक्रमी गर्दी पाहायला मिळाली. परिणामी, संपूर्ण बाजारपेठेत मोठी आर्थिक चैतन्याची लाट निर्माण झाली. यात्रा सुरू होण्यापूर्वी एक आठवडा आधीच बाजारपेठेत खरेदीला सुरवात होते आणि मुख्य यात्रेच्या तीन दिवसांत ती शिगेला पोहोचते..यात्रेदरम्यान विविध जीवनावश्यक वस्तू, धार्मिक साहित्य, प्रसाद, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खेळणी, सौंदर्यप्रसाधने आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होते. यात्रेच्या माध्यमातून होणाऱ्या या व्यापारामुळे अनेक व्यापाऱ्यांना त्यांचे वर्षभराचे उत्पन्न या काही दिवसांतच मिळते..त्यामुळे व्यापारी वर्ग वर्षभर या यात्रेची आतुरतेने वाट पाहत असतो. वाढत्या भाविकांच्या संख्येमुळे दरवर्षी व्यवसायात भर पडत आहे. यंदा व्यापाऱ्यांनी यात्रेसाठी भरलेला बहुतांश माल विकला गेल्याने, व्यापारी वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.."नाथषष्ठी यात्रेदरम्यान भाविकांची मोठी गर्दी असल्यामुळे पैठणच्या बाजारपेठेत जवळपास २५ कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे. ही यात्रा व्यापारी वर्गासाठी अत्यंत लाभदायक असून, वर्षभराची मोठी कमाई देणारी ठरते."- पवन लोहिया, प्रमुख सल्लागार, व्यापारी महासंघ, पैठण.