Pharmacy: फार्मसीच्या २२ कॉलेजमध्ये वीसपेक्षा कमी प्रवेश; मराठवाड्यातील स्थिती, नव्या संस्थेचे पेव फुटले, पण शिक्षणाकडे ओढा घटला

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गेल्या तीन वर्षांत फार्मसी महाविद्यालयांचे पेव फुटल्याने फार्मसी कॉलेजची आणि जागांची संख्या झपाट्याने वाढली; परंतु विद्यार्थ्यांचा ओढा मात्र सतत कमी होत चालल्याने अनेक महाविद्यालयांत रिक्त जागांमुळे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..मराठवाड्यात यंदा ४ महाविद्यालयांत दहापेक्षा कमी, तर १८ महाविद्यालयांत २० पेक्षा कमी प्रवेश झाले. राज्यभरात तब्बल ७१ महाविद्यालयांत २० हून कमी, तर ३७ महाविद्यालयांत १० हून कमी प्रवेश झाले असून परिस्थिती गंभीर बनली आहे..बी. फार्मसी आणि एम. फार्मसी प्रवेश प्रक्रिया पाच महिने चालली अखेर १७ नोव्हेंबरला प्रवेश प्रक्रिया संपली. राज्यात बी. फार्मसीत १५ हजार ९३६ आणि एम. फार्मसीत ८१५ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यंदा बी. फार्मसीच्या ५३१ महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ४६ हजार ३५० केंद्रिकृत प्रवेश प्रक्रियेच्या जागा आणि २ हजार ५२८ व्यवस्थापन कोट्याच्या जागांपैकी १५ हजार ९३६ जागा रिक्त राहिल्या..B Pharmacy Admission : फार्मसी प्रवेशाला 'गलथान' कारभाराचा फटका! बी. फार्मसीच्या तब्बल १६ हजार जागा रिक्त; गोंधळानंतर प्रक्रिया पूर्ण.एम.फार्मसीत राज्यातील २२९ संस्थांमधील ८ हजार ६२४ जागांपैकी आणि ७३२ व्यवस्थापन कोटा असलेल्या अभ्यासक्रमातही ८१५ जागा रिक्त राहिल्या. रेंगाळलेली प्रवेश प्रक्रिया, वाढणाऱ्या संस्था आणि गुणवत्तेवर दिवसेंदिवस निर्माण होत असलेले प्रश्नचिन्ह यामुळे रिक्त जागांचा आलेख दरवर्षी उंचावत असून तो प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाराही ठरत आहे. तसेच फार्मसीला ओढा कमी झाल्याने प्रवेश न मिळाल्याने अनेक महाविद्यालयांच्या अस्तित्वाचे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..वर्षभरात १६ कॉलेज वाढलेमराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत वर्षभरात पदवीचे चार, पदविकेचे १२ कॉलेज वाढले. गेल्यावर्षी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात बी. फार्मसीच्या १०२ महाविद्यालयांच्या ८ हजार ३२० पैकी ४ हजार ८४९ प्रवेश निश्चित झाले होते. यावर्षी १०६ महाविद्यालयांच्या ८ हजार ६२० जागा असून ५०२० जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. २०२४-२५ मध्ये डी फार्मसीच्या १४१ महाविद्यालयातील ८ हजार ५२० जागांपैकी ६ हजार ८४ पैकी प्रवेश निश्चित झाले होते. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात १५३ महाविद्यालयांच्या ९ हजार २४० जागांपैकी ७ हजार ८५ प्रवेश निश्चित झाले..तीन वर्षांत ७५ कॉलेजची भरवर्ष २०२२-२३ मध्ये डी. फार्मसीची १०४ महाविद्यालयांत ६ हजार ५४० प्रवेश क्षमता होती. तर बी.फार्मसीच्या ८० महाविद्यालयांत ६ हजार ६४० जागा होत्या. २०२५-२६ मध्ये डी. फार्मसीची १५३ महाविद्यालयांत ९ हजार २४० प्रवेश क्षमता आहे. तर बी. फार्मसीच्या १०७ महाविद्यालयांत ८ हजार ६०२ जागा आहेत. तीन वर्षांत तब्बल ४९ डी. फार्मसी कॉलेजमध्ये २ हजार ७०२ जागा वाढल्या तर २६ बी. फार्मसीच्या नव्या महाविद्यालयांत १ हजार ९८० जागा वाढल्या..संख्या वाढतेय, पण टक्का घसरतोय...सीईटी देणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी साधारण ५० ते ६० हजारांनी वाढत असताना फार्मसीकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांत फारशी वाढ नाही. सोबत फार्मसीच्या जागाही पाच हजाराहून अधिक वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये ५ लाख ९१ हजार १३५ विद्यार्थ्यांनी सीईटी दिली. फार्मसीच्या ४२ हजार ७९४ पैकी २८ हजार ३८७ जागांवर प्रवेश झाले. तर २०२४-२५ मध्ये ६ लाख ७५ हजार ४४५ विद्यार्थ्यांनी सीईटी दिली. ४८ हजार ५१ जागांपैकी ३१, ८२७ जागांवर प्रवेश झाले होते. मात्र, फार्मसीला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी उपलब्ध जागेच्या तुलनेत घटत आहेत. मात्र, या क्षेत्राकडे मुलींचा ओढा वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. .'पीसीआय'चा घोळ, लांबलेले प्रवेश फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून (पीसीआय) नव्या कॉलेजच्या पडताळणी, महाविद्यालयांच्या जागा कमी केलेल्या महाविद्यालयांच्या अपिलावरचे निर्णयातील उशीर यामुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर झाला. पाच महिने रेंगाळलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या अनिश्चिततेच्या घोळात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी पदवीचा पर्याय विद्यार्थ्यांनी स्वीकारल्याचे पुणे येथील पूना कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ.आत्माराम पवार यांनी सांगितले..Belgaum News: ३०% प्रवेश घट, ६२% विद्यार्थी खासगी शाळांत; सरकारी शिक्षण व्यवस्था कोलमडतेय का? पालकांचा वाढता इंग्रजी माध्यमाकडे कल!. पीसीआयकडून नव्या महाविद्यालायांसाठी प्रस्ताव सुरू झाले. नवे महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्तावाबाबत अनेकांकडून विचारणा झाली. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप नवे प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या कोणत्याही सूचना अद्याप नाही. महाविद्यालये वाढली तरी प्रवेशातही वाढ झालेली आहे. -डॉ. किरण लाढाणे, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.