छत्रपती संभाजीनगर

Pharmacy: फार्मसीच्या २२ कॉलेजमध्ये वीसपेक्षा कमी प्रवेश; मराठवाड्यातील स्थिती, नव्या संस्थेचे पेव फुटले, पण शिक्षणाकडे ओढा घटला

Pharmacy Colleges Maharashtra: महाराष्ट्रातील फार्मसी कॉलेजांमध्ये प्रवेश कमी होत असून संस्थांची संख्या वाढल्याने अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षणातील गुणवत्तेच्या घटामुळे विद्यार्थी फार्मसीकडे ओढा कमी करत आहेत.
Pharmacy

Pharmacy

sakal

योगेश पायघन
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गेल्या तीन वर्षांत फार्मसी महाविद्यालयांचे पेव फुटल्याने फार्मसी कॉलेजची आणि जागांची संख्या झपाट्याने वाढली; परंतु विद्यार्थ्यांचा ओढा मात्र सतत कमी होत चालल्याने अनेक महाविद्यालयांत रिक्त जागांमुळे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
education
student
Admission
Pharmacy
College
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com