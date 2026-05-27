Chhatrapati Sambhajinagar: इंधनदर वाढीचा आठ दिवसांत भडका रांगा लावूनही डिझेल मिळेना; सर्वसामान्यांमध्ये संताप

फुलंब्री: गेल्या आठ दिवसांत सीएनजी, पेट्रोल व डिझेलच्या दरात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, वाहनधारक शेतकरी आणि वाहतूक व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..सीएनजीच्या दरात ५ रुपये ३० पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे रिक्षाचालक, प्रवासी वाहतूक चालक आणि खासगी वाहनधारकांमध्ये नाराजी आहे. पेट्रोलचे दरही १०४.९९ रुपयांवरून ११२.६६ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत वाढले असून, दुचाकी व चारचाकी वाहनधारकांचा मासिक खर्च वाढला आहे. डिझेलच्या दरात ७ रुपये ७६ पैशांची वाढ झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना मशागत व शेतकामांसाठी डिझेल लागत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. वाहतूक खर्च वाढल्याने भाजीपाला, धान्य व इतर जादा जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने इंधनावरील कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरत आहे..IPL vs County Cricket वरून वातावरण तापलं! पीटरसनवर ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गजाची टीका, 'बस कर आता, मुर्खा...'."तेल कंपन्यांकडून मेलद्वारे पेट्रोल, डिझेलचे भाव रात्री बाराला मिळतात. पेट्रोल पंपावरील मशीन ऑटो जनरेट असल्यामुळे सकाळी सहापासूनच शासनाने निश्चित केलेले दर ऑटोमॅटिक लागू होतात... यामध्ये आमचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे जेव्हा भाव कमी-ज होतात. तेव्हा आपोआप सकाळी सहापासून नवीन दर लागू होतात."- रवींद्र काथार, जिल्हा उपाध्यक्ष. पेट्रोल पंप डीलर असोसिएशन."पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ ही शासनाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेली आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव वाढले होते. त्याचवेळी ही दरवाढ होणे अपेक्षित होते. अडीच वर्षांपासून डीलरचे प्रतिलिटरमागे असणारे कमिशनदेखील वाढलेले नाही. उलट खर्च जास्त प्रमाणात वाढलेला आहे. डीलरचे कमिशन वाढवणे फार गरजेचे आहे."- जनार्दन शेजवळ, संचालक पेट्रोल पंप फुलंबी.Ebola Alert in India: इबोला फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय; विमानतळांवर आफ्रिकन प्रवाशांसाठी कडक आरोग्य तपासणी लागू.आठ दिवसांतील इंधन दरवाढ इंधन जुने दर नवीन दरसीएनजी १६.५०रु.किलो १०१.८० रु. किलोपेट्रोल १०४.९९ रु लिटर ११२.६६ रु. लिटरडिझेल ११.४९ रु लिटर ९ ९.२५ रु. लिटर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.