FDA Raid on Dairy : FDA चा मोठा दणका! 1 लाख 32 हजारांचे दूध जागेवरच नष्ट; दुधात मिसळली जात होती हानिकारक पावडर, मराठवाड्यासह गुजरातला केला जात होता पुरवठा

फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर) : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईत येथील दूध व्यवसायातील धक्कादायक प्रकार उघडकीस (phulambri milk adulteration case 2026) आला. शहरातील ‘सिद्धेश्वर’ (सिद्धेश्वराय) दूध संकलन केंद्रावर एफडीए आणि पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत तब्बल ३,५०० लिटर भेसळयुक्त दूध आणि सुमारे ५०० किलो व्हे परमिएट/गोवर्धन दूध पावडर जप्त केली..जागेवरच सुमारे १ लाख ३२ हजार रुपये किमतीचे हे संशयित दूध नष्ट करण्यात आले असून, या प्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत सुरेश अजिंठेकर यांच्या फिर्यादीनुसार, बुधवारी (ता. ८) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास लहान्याची वाडी, पाल फाटा परिसरातील सिद्धेश्वराय दूध संकलन केंद्रावर कारवाई केली..दुधात व्हे पावडर आणि इतर हानिकारक पदार्थ मिसळून भेसळ केली जात असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी योगेश कैलास लहाने, राजेंद्र ऊर्फ योगेश दौलत जाधव (दोघे रा. फुलंब्री), आणि श्रीनिवास ओमप्रकाश चव्हाण (रा. छत्रपती संभाजीनगर) यांच्यासह चौघांवर फुलंब्री पोलिसांत गुन्हा नोंदवला..FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित.मोठ्या कंपन्यांना होत होता पुरवठासिद्धेश्वर डेअरीतून हे भेसळयुक्त दूध फुलंब्रीतीलच शिवकृपा दूध डेअरीला पुरवले जात होते. त्या आधारे एफडीएने शिवकृपा डेअरीवरही कारवाई केली असता, तिथेही गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे प्रशासनाने सिद्धेश्वर आणि शिवकृपा या दोन्ही डेअरींना टाळे ठोकले आहे. विशेष म्हणजे, शिवकृपा डेअरीमधून हे दूध पुढे ‘मराठवाडा मिल्क प्रोड्युसर कंपनी’ (केअर ऑफ एम/एस. सोनाई डेअरी, इंदापूर) आणि गुजरातमधील ‘पंचमहल दूध उत्पादक सहकारी संघ’ यांना पुरवले जात असल्याची उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.