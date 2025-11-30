छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Election : फुलंब्री निवडणुकीवर टांगती तलवार; उमेदवारांच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या; २० डिसेंबरला मतदानाची चर्चा!

Chhatrapati Sambhajinagar Election : फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीत न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे मतदान पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता वाढली आहे. उमेदवारांचा प्रचार ठप्प असून सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
Phulambri municipal election campaign comes to a halt as court delays create uncertainty

Phulambri municipal election campaign comes to a halt as court delays create uncertainty

नवनाथ इधाटे पाटील
Updated on

फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीचे राजकारण आता अनिश्चिततेच्या विळख्यात सापडले आहे. दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे वेळापत्रक ठरलेले असतानाच, न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल उशिरा आल्याने निवडणूक स्थगितीची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. प्रभाग आणि नगराध्यक्ष पदासंबंधीचे काही निर्णय उशिरा जाहीर झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. मुख्य उबाठा गटाचा निकाल २१ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला होता, तर पर्यायी उबाठा गटाचा निकाल २५ नोव्हेंबर रोजी घोषित करण्यात आला. या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या विलंबामुळे पुढील कार्यक्रमाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

