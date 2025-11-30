Phulambri Election : फुलंब्री निवडणुकीवर टांगती तलवार; उमेदवारांच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या; २० डिसेंबरला मतदानाची चर्चा!

फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीचे राजकारण आता अनिश्चिततेच्या विळख्यात सापडले आहे. दोन डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे वेळापत्रक ठरलेले असतानाच, न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल उशिरा आल्याने निवडणूक स्थगितीची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. प्रभाग आणि नगराध्यक्ष पदासंबंधीचे काही निर्णय उशिरा जाहीर झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. मुख्य उबाठा गटाचा निकाल २१ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला होता, तर पर्यायी उबाठा गटाचा निकाल २५ नोव्हेंबर रोजी घोषित करण्यात आला. या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या विलंबामुळे पुढील कार्यक्रमाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .फुलंब्रीसह राज्यातील काही नगरपंचायतींमध्ये प्रभाग आरक्षण आणि न्यायालयीन वादचा निकाल उशिरा आल्याने उमेदवारांना प्रचाराला वेळ कमी मिळाल्याने राज्यातील काही उमेदवारांनी निवडणूक विभागाकडे तक्रार केलेली होती. त्यामुळे अशा उमेदवारांना प्रचारासाठी वेळ मिळावा अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे. अशा ठिकाणी मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्याचा पर्याय आयोगाने गृहित धरल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे सध्या प्रभागातील राजकीय चित्र प्रश्नचिन्हाखाली आले आहे. उमेदवारांनी प्रचाराची वाहने व रॅल्या थांबवल्या आहेत. पोस्टर, झेंड्यांची सजावटही ठरत असून शहरात शांतता जाणवते. .Nagarparishad Nagarpanchyat Election : बंडखोरी, अपक्षांमुळे अधिकृत पक्षांची वाढली डोकेदुखी.मतदार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनी आयोगाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा धरली आहे. नव्या चर्चेनुसार मतदान २० डिसेंबर रोजी घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याआधी १० डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस निश्चित केला जाऊ शकतो, अशी सूत्राकडून माहिती मिळत आहे. मात्र अधिकृत घोषणा होईपर्यंत उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना प्रचार धोरणावर ठोस निर्णय घेता येत नाही. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सायंकाळपर्यंत येण्याची दाट शक्यता असून, तोच फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीचे भवितव्य निश्चित करणार आहे. मतदार आणि उमेदवारांचे लक्ष आता आयोगाच्या आदेशाकडेच लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.