छत्रपती संभाजीनगर
Sambhajinagar PM Awas Yojana: ९४ कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न साकार; फुलंब्रीत आवास योजनेची मंजुरी पत्रे वाटप; कच्च्या घरातून पक्क्या घराकडे वाटचाल; फुलंब्रीत लाभार्थ्यांना दिलासा
Special Distribution Program Held at Phulambri Nagar Panchayat: फुलंब्री नगरपंचायतीत पंतप्रधान आवास योजना २.० अंतर्गत ९४ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी पत्रांचे वाटप करण्यात आले. अनेक वर्षे कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांच्या पक्क्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून नगरपंचायतीच्या विशेष मेळाव्यात हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
फुलंब्री: शहरातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजना २.० (अंतर्गत फुलंब्री नगरपंचायतीच्या वतीने पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोमवारी (ता. १६) नगरपंचायत कार्यालयात आयोजित विशेष मेळाव्यात ९४ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी पत्रांचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.